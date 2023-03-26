綠營國會過半難度高 三地區域席次恐翻轉

民進黨區域立委初選登記前天截止，總計全台共有十五個初選區出現不只一人登記狀況。民進黨人士表示，從昨天起到四月十七日為初選協調期，提名策略小組將盡力協調，若不成，也一定會確保有公平的初選。一位提名小組成員表示，經內部會議盤點，初步認為新北、桃園、彰化的區域立委席次恐出現翻轉，將更謹慎以對。

總體席次評估部分，民進黨提名小組成員表示，黨主席賴清德在與派系的餐敘中，大家都認同的一件事情，就是民進黨要在二○二四年選戰中維持國會席次過半，堪稱高難度。

提名小組分析，民進黨不分區本屆斬獲約十四席次得票數，但這是在總統票創歷史新高拉抬的狀況，下屆能維持平盤已是不錯成績，且民眾黨可能會有總統參選人，勢必拉抬不分區席次，至於時代力量，評估未能突破百分之五得票門檻機率高。

該人士指出，區域立委席次同樣如履薄冰，內部初步評估，包括新北、桃園、彰化等區域都恐出現席次翻轉狀況，中台灣幾個指標選區如台中第二選區、南投第二選區也都預料將有苦戰，如何在立委選戰交出漂亮成績單，是黨中央的課題。

十五個初選競爭區中，較受關注的選區包括台北市議員王世堅挑戰現任立委何志偉；新北市部分，三重選區現任立委余天不尋求連任，有前新北市議員李坤城、現任議員彭佳芸、李余典登記。

嘉義市現任立委王美惠也遇上市議員黃露慧、前嘉義市議員凌子楚挑戰，更已提早打出「下架不適任立委」口號；同樣火藥味十足的還有台南市第一選區立委賴惠員，面臨台南市前觀旅局長郭貞慧挑戰，雙方背後更有派系力量，戰況激烈。

屏東縣議員許展維則登記屏東縣第二選區立委初選，相較於民進黨四年前禮讓現任無黨籍立委蘇震清，黨內這次定調，與他黨或無黨的合作對象也適用排黑條款規範，蘇震清動向將牽動選情變化。