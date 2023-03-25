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徵召評估不排除郭？朱立倫：把他視為藍營重要一分子

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘。圖／本報資料照片
鴻海集團創辦人郭台銘。圖／本報資料照片

國民黨總統候選人徵召提名作業開始，國民黨主席朱立倫今被問到，徵召評估是否不排除鴻海創辦人郭台銘？朱立倫表示，郭台銘對台灣經濟、科技、公益貢獻有目共睹，「我們也都把他視為藍營重要的一分子」，要團結所有可團結的力量，不只郭台銘，所有非綠朋友都要努力一起。

朱立倫今出席實踐大學校慶典禮時會前受訪。媒體也問朱立倫，怎麼看新北市長侯友宜被說越晚徵召民調會越下滑？

朱立倫表示，最重要考量就是配合主要候選人的主客觀環境，創造最有利條件，過程中一定有不同聲音，但排除障礙、爭取支持是黨的責任，也是現正努力在做的事情。

朱立倫也說，不要忘記真正對手是民進黨，所以徵召過程不要造成更多障礙、排除朋友，而是應該排除障礙、爭取朋友。

媒體也問是否有和侯友宜通三次電話，其中包括侯友宜對於反黑金發文致歉？朱立倫表示，和侯都是密切聯繫，真要說有通電話都是超過十通以上，兩人常討論不同議題，這幾天也感謝侯友宜，發揮最強母雞，化解黨內立委初選問題。

朱立倫指出，侯友宜身為最強母雞、新北市市長、提名委員會委員，這是侯的責任，也感謝他，接下來縣市首長們作為提名委員，也會全力以赴協助立委初選。

至於何時會和侯友宜討論徵召？朱立倫未直接回應，僅說自己跟侯友宜保持密切聯繫，會排除各種障礙，爭取更多支持。

被問到美國前白宮安全顧問歐布萊恩昨說「台灣全民都應學習用槍」，朱立倫表示，國民黨強調國防、對話的「雙Ｄ戰略」，一方面強化軍事訓練、軍購使國防實力精進，一方面透過交流對話降低安全風險，因為不斷對抗只會交惡、才會讓孩子上戰場。

國民黨主席朱立倫今表示，把鴻海創辦人郭台銘「視為藍營重要的一份子」。本報資料照片
國民黨主席朱立倫今表示，把鴻海創辦人郭台銘「視為藍營重要的一份子」。本報資料照片

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