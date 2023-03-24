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楊秋興批選總統等於韓國瑜2.0 侯友宜：不一樣的觀點都尊重

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午參加2023年全國原住民族運動會授旗儀式。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午參加2023年全國原住民族運動會授旗儀式。記者李定宇／攝影

前高雄縣長楊秋興日前陪同鴻海創辦人郭台銘至高雄旗山天后宮參拜，並表示新北市長侯友宜兩岸、國際及經濟治國能力無法接受總統大選等級，更說侯友宜如果要選總統就不該選市長，此時離開就是韓國瑜2.0。對此侯友宜今僅簡單表示，不一樣的觀點都尊重。

楊秋興日前與鴻海集團創辦人郭台銘前往旗山天后宮參拜座談座談，對於藍營採用總統徵召，楊秋興說徵召過程排除郭台銘等於宣布賴清德當選總統。他批評侯友宜要選總統就不該選市長，離開就是韓國瑜2.0，侯友宜今對此表示，很多人有很多不一樣的觀點，都尊重。

新北市長侯友宜今上午參加2023年全國原住民族運動會授旗儀式，對於藍營定調採徵召時間可能會到6月，中廣董事長趙少康也說時程不能再拖。侯友宜回應黨的節奏跟方式都給予尊重，現在是新北市長每天市政行程非常多，在新北已經走過13年的歲月，當副市長、當市長，對新北市有很多的情感，努力讓新北市很多的願景都能實踐。

另外對於外界將侯友宜與民進黨主席賴清德相比國際觀與財經專業，侯友宜表示，面對外面的聲音會不斷的去努力做好自己的工作，以及也會在一個大城市小國家，在治理的過程當中，如何讓國際經濟產業蓬勃發展也是現在積極努力在做，謝謝外面指教。

總統大選

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