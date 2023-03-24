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雲林海線立委 蘇治芬、林文瑞大戰成形

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
雲林縣立委第一選區海線戰場已成形，民進黨立委蘇治芬（左圖）及國民黨籍林文瑞（右圖）投入立委提名登記，「蘇林大戰」底定成形。圖／聯合報系資料照片
雲林縣立委第一選區海線戰場已成形，民進黨立委蘇治芬（左圖）及國民黨籍林文瑞（右圖）投入立委提名登記，「蘇林大戰」底定成形。圖／聯合報系資料照片

雲林縣立委第一選區海線戰場已成形，繼民進黨立委蘇治芬前天登記黨內初選，國民黨籍林文瑞昨也投入立委提名登記，「蘇林大戰」底定成形，蘇治芬直指是「地方派系的對決」，林笑答「我看起來像派系嗎？」；第二選區山線人選，國、民2黨目前尚無人登記。

曾擔任2屆雲林縣長及立委的蘇治芬，拚連任挑戰3連霸，實力堅強；林文瑞表示，他從基層的農田水利會長到不分區立委，多年來奔走地方與中央，為民眾解決大小事，此次為盡黨員的責任與義務登記黨內初選，盼為國民黨增加1席區域立委，配合縣政共推雲林成為工商大縣，也是參選的決心，有信心迎戰。

第二選區山線人選，國、民2黨目前尚無人登記，民進黨籍現任立委劉建國拚連任的機會大，不過他至今尚未到民進黨雲林縣黨部登記，至於他是否有意再參選立委，只低調表示「有消息會公布」。

國民黨方面，最近親藍的雲林縣政府文觀處長陳璧君動作頻頻，被視為代表藍營參選山區立委的人選，但她迄今尚未加入國民黨。

國民黨雲林縣黨部昨指出，若其有意參選，且黨內無其他人選參選，不排除提報黨中央，以徵召方式由她代表藍軍參選。

陳璧君出身水林鄉政治世家，父親陳國益曾任縣議會副議長，兄長陳劍松、陳劍華分別當過親民黨籍立委及縣議員，4年前她被縣長張麗善延攬擔任文化觀光處長，任內表現優異。

近幾月來，陳璧君勤跑基層，被解讀可能參選立委，但她對參選未置可否，只低調說一切未定，初衷是讓雲林更好，接下來無論什麼任務都會勇於挑戰、承擔並全力以赴，如有好的人選，她都會支持。

蘇治芬 張麗善 林文瑞 農田水利會

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