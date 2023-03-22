國民黨新北立委一階登記今開跑 「全國最深藍」立委搶頭香
新北市長侯友宜被認為是藍營最強母雞，但新北卻僅有三席立委，今黨內一階領表及登記情況也引關注。國民黨新北市黨部傍晚發出公告，一階段的三區現任立委選區，僅有「全國最深藍」的大新店區有現任立委羅明才領表及登記。
新北市黨部表示，22至24日三日辦理國民黨第11屆新北市立法委員選舉第一階段領表暨登記作業，作業選區包含第一選區（淡水、八里、三芝、石門、泰山、林口）、第九選區（永和、中和17里）、第十一選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）。據黨部統計，今僅大新店選區有現任立委羅明才領表登記。
地方人士指出，新北第十一選區的立委選區，通稱大新店選區，國民黨在該選區近年得票率幾乎都為全國第一名，而自立委選制改制以來，更都是由黨籍立委羅明才當選，被稱為「全國最深藍」選區。
地方人士認為，羅明才在深藍選區多年，扎根頗深，過去黨內有想要挑戰者都沒能成功，很可能還會連任；不過由於任職多屆，選票也逐年下滑，面對綠營仍要小心，而面對黨內世代交替風潮，也更需要凸顯自身優勢，才能順利被提名。
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