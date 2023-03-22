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雲林海線立委選舉戰場成形 民進黨蘇治芬今登記、國民黨林文瑞明加入

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣海線立委選戰戰場幾乎已經成形，民進黨區域立委初選領表登記第三天，雲林縣第一選區現任立委蘇治芬下午委託同黨議員蔡岳儒、洪如萍、東勢鄉長張健福代表登記參加黨內初選。圖／本報資料照片
雲林縣海線立委選戰戰場幾乎已經成形，民進黨區域立委初選領表登記第三天，雲林縣第一選區現任立委蘇治芬下午委託同黨議員蔡岳儒、洪如萍、東勢鄉長張健福代表登記參加黨內初選。圖／本報資料照片

國民黨不分區立委林文瑞預計明天登記國民黨第一選區區域立委提名。圖／聯合報系資料照
國民黨不分區立委林文瑞預計明天登記國民黨第一選區區域立委提名。圖／聯合報系資料照

雲林縣海線立委選戰戰場幾乎已經成形，民進黨區域立委初選領表登記第三天，曾表態要世代交替的雲林縣第一選區現任立委蘇治芬下午託人登記參加黨內初選，蘇治芬表示，落入地方派系的立委對決，她會負起責任，尊重黨內機制爭取提名。

國民黨不分區立委林文瑞預計明天登記國民黨第一選區區域立委初選。

蘇治芬今天委託同黨議員蔡岳儒、洪如萍、東勢鄉長張健福代表完成初選登記，蔡岳儒說，蘇治芬一直期待黨內能夠世代交替，但去年五合一選舉結果不理想，黨內同志都認為她是實力最強的候選人，很希望她繼續帶領民進黨。

蔡岳儒說，對民進黨來說，勝選最重要，海線立委這一席能夠保住，才有世代交替的機會，這段期間大家不斷力勸蘇治芬代表民進黨參選，直到昨天她才首肯，他也呼籲有意加入競爭的黨內同志要以大局為重。

民進黨雲林縣黨部主委林金忠表示，世代交替不代表政黨輪替，他的任務就是幫黨找到最強的人選，目前海線立委只有蘇治芬登記初選，如果定於一尊，比較不會有競爭的事需要擔心，若有其他競爭對手，以民進黨來說整合容易，一人以上先協調，不成功再初選。

蘇治芬曾多次公開表態，要世代交替，如今再次登記黨內初選，挑戰立委三連霸，她今天在台北參加民進黨中執會，透過臉書表示，去年五合一選舉後，在雲林，特別深的感受是年輕世代相當徬徨，尤其是政治工作者，不少人因為五合一的選舉，賄選嚴重受到很大的挫折，民進黨陣營損傷嚴重，不少同志也從此離開戰場。

她昨晚和支持者開了「世代交替」會議，期勉大家路還是要走下去，並決定2024總統大選，交由年青世代負起操盤責任，落入地方派系的立委對決，她負起責任，尊重黨內機制爭取提名。

國民黨立委林文瑞則預計明天上午11時參加國民黨雲林縣第一選區候選人提名登記作業。

民進黨區域立委初選領表登記第三天，雲林縣第一選區現任立委蘇治芬下午委託同黨議員蔡岳儒（前排右）、洪如萍（後排右）、東勢鄉長張健福（前排左）代表登記參加黨內初選。記者陳雅玲／攝影
民進黨區域立委初選領表登記第三天，雲林縣第一選區現任立委蘇治芬下午委託同黨議員蔡岳儒（前排右）、洪如萍（後排右）、東勢鄉長張健福（前排左）代表登記參加黨內初選。記者陳雅玲／攝影

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