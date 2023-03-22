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童子賢1論點釋重要風向？ 黃揚明曝賴清德2024大選可能走向

聯合新聞網／ 綜合報導
副總統賴清德（右）。 圖／聯合報系資料照片
副總統賴清德（右）。 圖／聯合報系資料照片

核二廠2號機日前期滿除役，外界開始擔憂是否會對供電造成影響。和碩董事長童子賢表示，假設台灣未來一年繼續廢核，非碳排發電比重會下滑至10％邊緣，產業的碳稅恐怕被課到暈頭轉向。對此，媒體人黃揚明直言，「要選2024大位的人，全都要針對未來10年的能源轉型議題提出觀點，副總統賴清德也可能為非核家園轉向鋪排」。

黃揚明昨（21）日在節目《大新聞大爆卦》中提到，如果普發6000元現金有效，接下來民進黨會繼續發，能夠籠絡的，像是軍公教加薪、勞工基本工資調漲，就連老農年金的排富條件都要放寬，「民進黨會無所不用其極地撒幣，反正對於現在的執政黨來說，2024就是他們的政權保衛戰」。

黃揚明坦言經此一役，如果沒有政權了，就像什麼都沒有，那不如把所有的資源都砸下去，「現在就是這樣的一個狀態，所以國民黨如果沒有一個必勝的決心，真的很難，現在民進黨正在展現他必勝的決心，他們是一個從絕處要逢生，從谷底爬起來的一股勢力，要努力地往前衝」。

黃揚明透露「可是現在國民黨到底有沒有這個決心要去取勝？這很關鍵」，尤其下半年有很多議題都會進入深水區，包括戰爭與和平、兩岸論述、能源，以及勞工保險等等。

主持人馬千惠指出，童子賢多次提及核電的必要性，甚至強調假設接下來持續廢核，未來台灣產業的碳稅恐怕被課到暈頭轉向，「是在釋出怎麼樣的風向嗎？2025（非核家園）辦不到？賴清德是要轉向了嗎？他在幫這個東西做鋪排？」

黃揚明表示非常有可能，「今年要選2024大位的人，全都要針對未來10年的能源轉型議題提出觀點，會不會背離2025非核家園的政策主張？對民進黨來說是一個重要的觀察指標，就是說他們會不會做一個所謂的『務實的廢核工作者』？賴清德就什麼都務實，『我要先穩健減核，再來談廢核』」。

總統大選 非核家園 賴清德 核二

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