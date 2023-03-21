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與王世堅較勁拚場？ 何志偉揪逾70人陪同登記立委初選

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
立法委員何志偉（中）上午在32位士林區、大同區里長陪同下進行立法委員初選登記，38位士林區里長來了15位，25位大同區里長來了17位，動員基層力量，展現氣勢。記者蘇健忠／攝影
立法委員何志偉（中）上午在32位士林區、大同區里長陪同下進行立法委員初選登記，38位士林區里長來了15位，25位大同區里長來了17位，動員基層力量，展現氣勢。記者蘇健忠／攝影

北市議員王世堅昨率多位英系議員助陣，赴北市黨部登記第二選區（士林、大同）立委初選；民進黨立委何志偉今早也在70多位里長與支持者陪同下現身，擠滿市黨部空間，群眾不斷高喊「堅定支持何志偉」，雙方隔空拚場較勁。

何志偉表示，自己是台灣人的眼睛跟耳朵，士林、大同區過半數里長跑來相挺，有些是哥哥、叔叔、姐姐，真的非常感謝，選舉像是辦喜事一樣，希望能為台灣、未來願景努力，累積成果終究會被看見、被感覺。

何志偉不忘提到自己過去的政績，他說他是民進黨內第一個喊出全民經濟全民共享普發6000元的人，還要求把物價平抑下來，很多政策都是直接、間接在里長們身上萃取出來的智慧。

何志偉說，士林、大同就是家，有非常多文資和文化，有些里長還會日文、法文和英文，和國際連結是必要的，努力做好經貿、國際外交、台灣安全，團結是第一，民進黨執政絕對是清廉執政愛鄉土。

何志偉指出，今天有70多位里長、家長會、地方商圈等支持者陪同，甚至有些里長還偏藍，都會親自與他們溝通，傾聽彼此狀況，除了黨派外還要有是非，「在家的時候還會分藍綠嗎？」，無論颳風、下雨、淹水時，或是上山被蚊子、蜜蜂追時，甚至有眼鏡蛇出來打招呼、逐戶拜訪被狗追時，都有里長陪伴。

何志偉說，現在服務的範圍，除了台北市外，還有中南部，遠至歐洲、美國和日本都會接到陳情，自己除了是區域立委，也是台灣立委，只要台灣人有困難都會幫忙解決。

而今天有70多人陪同相挺，被視為在與王世堅較勁，何志偉表示，登記時間是上周就決定的，原本就是既定計畫、既定行程；里長平常也很忙，除了服務、接電話，社區大小事全部都要管，所有的民意代表都是24小時在工作的。

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