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堅偉大戰 王世堅晚間證實參選士林大同初選 挑戰何志偉

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨士林大同區立委何志偉。本報資料照
民進黨士林大同區立委何志偉。本報資料照

民進黨立委初選明天開始領表登記，台北市議員王世堅今天晚間證實，明天上午十點整，將前往市黨部登記參選士林、大同區立委，挑戰現任同黨立委何志偉，記者晚間致電王世堅，王表示，他會登記參選士林大同選區，沒有現任優先，都要初選，落實君子之爭。

去年九合一大選後，原本傳出北市前副市長黃珊珊可能挑戰中正萬華，當時王世堅就曾表態不選中正萬華選區，近日受訪再度堅持「說話要算話」；另外，壯闊台灣聯盟理事長吳怡農挑戰中山、北松山補選失利，先前王也表示此選區他一定支持吳怡農，「哪有說媒人婆自己突然上花轎，這個說不過去」。

王世堅前幾天已經表態，若2024要挑戰立委初選，周一一定就會登記，先前就傳出王世堅有意挑戰民進黨現任立委何志偉的士林大同區，儘管同黨議員洪健益下午就先爆料王世堅將挑戰何志偉，不過傍晚記者致電王世堅，王還相當低調不願透露，不過晚間再度致電王世堅，王世堅語氣堅定表示，」我明天早上去市黨部登記參選士林大同選區立委初選。」

台北市議員王世堅晚間證實，明天上午十點整，將前往市黨部登記參選士林、大同區立委，挑戰現任同黨立委何志偉。本報資料照片
台北市議員王世堅晚間證實，明天上午十點整，將前往市黨部登記參選士林、大同區立委，挑戰現任同黨立委何志偉。本報資料照片

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