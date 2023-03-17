影／傅崐萁籲侯友宜表態選總統 對選策會不滿可接管

國民黨選策會名單引發黨內許多青壯黨員不滿，新北市長侯友宜也喊話拒絕黑金，身處風暴中心的國民黨立委傅崐萁今喊話侯友宜應表態選總統，帶領立委打贏2024大選，若對選策會不滿意，應該出來接管。

傅崐萁表示，若黨內有年輕的孩子能從他身上取得養分，他給予祝福，但是需要遵照黨內公開透明的遊戲規則，這是程序正義問題。傅崐萁強調，感謝侯市長能關心國民黨，這也是人民殷殷期盼，希望黨內最強母雞「侯友宜」能表態選總統，成為國民黨的共主，帶領立委取得過半席次，有需要的地方，所有幕僚單位都會全力以赴，若選策會有不如理想之處，也歡迎能接收、接管改進。 國民黨選策會名單引發黨內風暴，身處風暴中心的國民黨立委傅崐萁（圖）今喊話新北市長侯友宜選總統。記者潘俊宏／攝影