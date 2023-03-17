朱立倫：反對黑金是與侯共識 提名委員會將邀縣市長

國民黨成立中央選戰策略會報，成員名單引起黨內不滿，新北市長侯友宜發文稱黑金不能復辟，選策會爭議成員之一台南市議會前議長李全教請辭。

國民黨主席朱立倫上午說，反對黑金是他和侯友宜的清楚共識，立委提名委員會才是決策單位，會邀重視年輕人意見的意見領袖及重要縣市首長擔任委員，下周三中常會提出。

國民黨選策會成員因有國民黨立委傅崐萁、李全教等人，引發爭議，不僅引發民代批評，侯友宜和朱立倫為此通電話，侯友宜發文稱黑金不能復辟。昨晚李全教請辭後，黨部邀請國民黨台南市前議員謝龍介以及前立委蘇清泉加入選策會，謝龍介婉拒，僅蘇清泉答應。

朱立倫表示，選策會是幕僚單位，是為在艱困選區找到人選，請地方人士幫忙，現會檢討調整，感謝蘇清泉在困難時候協調解決，擔任吃力不討好工作。

媒體問朱立倫是否被侯友宜偷襲？朱立倫表示，不會啊，他跟侯友宜溝通順暢，外界的傳言都不是事實，他與侯友宜有時都很想大聲出來否認，但實在否認不完，共同決心就是反對黑金。

朱立倫說，他跟侯友宜共識清楚，堅定反對黑金，提出清白實在的立委候選人，黨務工作是要幫候選人加分，是解決而非製造問題，絕對不要影響到主要候選人的立場很清楚，通話也不會只講這件事，還有其他很多事情」

朱立倫表示，反對黑金是他從頭到尾的立場，去年大選也因此得罪很多地方派系跟人士，但他還是堅持立場，同時一起希望國民黨提名作業順暢。

不分區立委提名名單是否會被派系把持？朱立倫說，他八年前提名柯志恩、曾銘宗、王育敏等戰將，他不可能也不容許任何黑金及負面力量把持，會以正面角度，讓每位候選人代表國民黨爭取選票。

至於傅崐萁將舉行記者會，朱立倫表示，尊重個別立委說法，不清楚此事，全黨所有錯是他的錯，希望光榮榮耀給黨員，會不斷反省檢討。