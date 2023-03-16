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賴清德如何出線？還有誰想選總統？外界預測競爭對手是「他」

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兼任民進黨主席的副總統賴清德（右）昨親自登記參與黨內總統初選，希望支持者給他機會帶領國家。聯合報系記者潘俊宏／攝影
兼任民進黨主席的副總統賴清德（右）昨親自登記參與黨內總統初選，希望支持者給他機會帶領國家。聯合報系記者潘俊宏／攝影

要認識賴清德，必須先談到民進黨的派系。醫生出身的他自稱「務實的台獨工作者」，屬於民進黨內最大派系「新潮流」，該派系號稱「台獨基本教義派」。賴也因此深受許多台灣獨派人士支持。

另一方面，現任台灣總統蔡英文被視為自成一派「泛英系」，「英系」和民進黨傳統派系不同、是由政務官與從事社會運動的年輕人組成，這個非典型派系偏好以配合國際情勢的手腕，漸進式推展台灣的國際空間、避免激進的發言，在兩岸主張上較新潮流派溫和許多。第一個任期間，蔡英文在兩岸關係上作風較為保守、甚至任用了部分國民黨出身的官員，使得「新潮流」對其頗有微詞。

回到2019年的「蔡賴之爭」，當年兩人競爭民進黨總統候選人名額時，曾任台灣總統府資政的「新潮流台獨大佬」辜寬敏公開勸蔡英文「退位」，力挺賴清德。此番言論一出，引發外界認定蔡英文失去民進黨資深大老支持，賴清德聲勢看漲的說法。

曾任陸委會諮詢委員的台灣師範大學東亞系教授範范平告訴DW，當時民進黨才在蔡英文的帶領下、於2018年末的地方大選中大敗，除民進黨元氣大傷外、蔡英文作為時任民進黨黨主席也難辭其咎，給了賴清德向蔡「叫板」的底氣：「當時確實也有很多民調顯示，賴清德的支持率是遠遠高於蔡英文的。」

雖然部分輿論將賴清德參加黨內初選、挑戰當時備受質疑的蔡英文一舉視為「造反」，但范世平認為，賴清德當時參加黨內初選，是出於一種「捨我其誰」的「使命感」，「而且當時黨內可能也有一些人士勸他出來，不忍看到本土政權（指民進黨，相較於國民黨屬於來自中國大陸的「外來」政黨而言）土崩瓦解。」

然而後來因為香港爆發反修例運動、習近平又於2019年1月2日提出「一國兩制台灣方案」，使喊出「抗中保台」的蔡英文聲勢反漲，最終成功代表民進黨勝選、連任總統。

范世平分析，賴清德雖在黨內初選中敗給蔡英文，但在後續的地方民代補選中，賣力為民進黨輔選成功，提升黨內士氣，所以蔡英文後來不僅提名賴清德擔任其副手，更在他擔任副總統期間，給了賴清德許多國防、外交舞台，比如2022年派賴清德參加宏都拉斯總統的就職典禮、「巧遇」美國副總統賀錦麗，都補足了賴清德他之前擔任立委、台南市長等「內政」職位所欠缺的磨練及規格。

去年末台灣的地方大選，民進黨再次大敗，蔡英文又一次引咎請辭民進黨黨魁一職，民進黨今年又再度在賴清德的輔選下、搶下地方民代補選的席次，一切宛如2018、2019年情勢的重播，只是賴清德此次不再是「造反失敗者」的角色，而是民進黨名正言順的領導人，外界更普遍認為，賴清德此次以黨魁之姿的二度輔選成功，加上領導黨務時注重派系平衡，也讓民進黨逐漸「定為一尊」，確立賴清德在明年的台灣總統大選中的角色。

賴清德的競爭對手

相較於民進黨的人選明確，國民黨方面則遲遲未有動作，僅宣布預計5月後啟動會以提名機制決定人選，但目前外界普遍預測將由新北市長侯友宜出線。

警官出身的侯友宜曾擔任台灣的警政署長，並應時任新北市長、現任國民黨主席朱立倫之邀，於2010年起擔任其副市長長達7年，後於2018年當選新北市長，並在去年的地方選舉中再次連任。

然而，台灣民意基金會16日公布的最新民調顯示，有約54%的受訪者並不認同侯友宜剛連任新北市長、轉頭又參選總統，他如果決定參加台灣明年的總統大選，勢必要將面對參選正當性不足的質疑，國民黨會否真的派他參選，仍有待觀察。

相較於國、民兩黨，民眾黨黨主席柯文哲最先表態參選，他在上一屆總統大選時就曾透露出角逐總統大位意願，雖然最終並未正式登記參選，但也在事後表達他「不是想過，而是直接準備」參加2024總統大選。

在正式踏入政壇前，柯文哲曾擔任擔任民進黨籍的陳水扁參選選台北市市長、總統的後援會幹部，也曾表態支持蔡英文競選總統、為其進行募款，曾表示與民主進步黨有共同的戰略目標，就是「臺灣人要做臺灣這片土地的主人」。

然而，柯文哲在擔任兩屆台北市長期間，漸改其一度被認為「偏綠」的政治色彩，除以「無黨籍」身份、「擺脫藍綠惡鬥」的號招競選市長獲勝外，更於2019年創立「台灣民眾黨」，以「藍綠放兩邊、民眾擺中間」的中間路線訴求，成為台灣政壇現今除國、民兩黨外的第三勢力。

台媒《震傳媒》15日公布的最新民調顯示，在柯文哲參選、國民黨派出侯友宜，與賴清德「三足鼎立」的情況下，賴清德以39.3%的支持度，領先侯友宜的27.8%、柯文哲的18.2%；另若回歸藍綠兩黨對決的情況，賴清德仍以44.4％支持度，領先侯友宜的40.2％。

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