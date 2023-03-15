以燕子換漢子？ 盧秀燕選總統呼聲高

盧秀燕選總統呼聲高，國民黨是否應考慮以「燕子」換「漢子」？雖然盧秀燕最近對外宣布她不選總統，也不想擔任副總統候選人，但南投立委的失利反造成侯友宜聲勢下滑，此一時彼一時，外界依據網路民調數據，紛建議國民黨在思考總統提名人選時，應該不能忘了納入盧秀燕。

盧民調大贏侯？

Youtube上「庶民錦鯉」日前一份網路民調，以國民黨若只剩侯友宜與盧秀燕二人參與總統初選，網民會支持誰為題，調查結果，在2075人參與之下，盧秀燕以64%大贏侯友宜的36%。

前立委、政論「大老」沈富雄針對該網路民調的結果認為，雖然網路民調有偏差，但盧秀燕受到許多人支持也不令人意外。他說，盧秀燕是外省女孩子，嫁給本省政治世家，參選民代與擔任市長施政以來，無懈可擊，且融入社會各層面的親和力頗受肯定，雖然之前她說不選總統，但若徵召她，她還是可以點頭同意。

既然國民黨主席朱立倫常說，被提名人應以能夠勝選者為最優先考量，如今侯友宜仍遲未表態是否參選、且他的民調因藍營在南投立委補選失利而受挫，而盧秀燕參選總統的支持度若翻升大贏侯，顯示局勢丕變；台中地方人士認為，從為國舉才、讓更好人才帶領台灣社會朝更好的方向發展，徵召盧秀燕不失為為她解套的方式。

市政治理能力皆受肯定

盧秀燕是不是比侯友宜為更適合的總統候選人，可從兩個方向來看。一是，誰的能力或條件更適合擔任總統，其次，誰能打敗賴清德。而後者的考慮恐應更大於前者。

盧秀燕與侯友宜在市政治理與施政能力上，都具有相當歷練、且各自受到台中與新北市民肯定，去年底也才能以大勝而連任市長。中興大學國家與公共政策研究所教授袁鶴齡受訪時指出，兩人能力都受到認可，問題是，他們都未表達想要參選總統的意願，與賴清德捨我其誰的積極態度，形成強烈對比。

袁鶴齡分析說，由於侯友宜一直不表態，看似沒意願參選，且國民黨要如何產生候選人，也一直沒有一個明確具體的機制。泛藍支持者難免焦慮，因此有可能轉而支持盧。在民進黨已定於一尊下，國民黨中央應找來這些可能人選，開誠布公進行具體的溝通協調，產出最有優勢及意願的候選人，並儘早徵召特定人選。

誰能贏過賴清德？

袁鶴齡以盧秀燕參選過省議員及6屆立委、兩屆市長為例，認為盧秀燕經過層層的選舉檢驗，這是盧比候更強的優勢之一。且盧的女性、媽媽特質顯然比侯較具親和力。相較而言，侯友宜只選過新北市長、及市政治理經驗，「吼吼做事情」的口語表達也顯示他較不具有政策論述性。

侯友宜也曾稱讚盧秀燕是位具有「韌性而溫暖」、積極負責的女性首長，這句話相當切合盧。不過，刑警出身、擔任過警大校長及警政署長的侯友宜，具有陽剛魄力的形象及行事作風，在支持民眾心中也具有一定的信賴感。

盧的細心與開創性略勝侯

然而，侯友宜在某些事情的推展與決策判斷上，卻予人過於保守且失據的感覺。南投立委補選，他在選前一天藍營各縣市長支持林明溱的場合上缺席，顯示政治判斷力的不足；新北市恩恩案是否過度偏袒行政單位而未顧及家長的心情感受？此事件雖未影響侯的市長連任，但民進黨必然磨刀霍霍再予打擊。

另外，盧秀燕在連任不久，即擴大舉辦中台灣八縣市治理平台，且納入民眾黨執政的新竹市，在開創性上，魄力不輸侯友宜。但在參選總統與否的得失心，則顯然比侯友宜看得淡。盧秀燕早就表態不參選本屆總統、副總統，但侯友宜只一再說「吼吼做代誌」，從未表示他不選；顯然他心中仍有此一得失。

民意雖如流水 初選不應漏掉盧

至於，燕子或漢子誰能在大選中贏過賴清德，目前尚難以一次的網路民調看出端倪。然而，國民黨在產出總統候選人的程序上，實不能漏掉盧秀燕。

即使盧秀燕已表達她無意參選下屆的總統、副總統，但想想馬英九當初的例子，雖然他多次表達沒有意願參選台北市長，最後仍在強大民意支持下參選並贏得兩次台北市長選舉。在面對台灣可能遭逢的百年之大變局關鍵時刻，如果台灣人民需要盧秀燕出來領航台灣，她還會拒絕嗎？

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