侯友宜若選總統 沈富雄點名「他」接新北：民進黨奈何不了

2024總統大選倒數10個月，相較於民進黨推派人選態勢明顯，國民黨至今仍陷混亂僵局。近日國民黨主席朱立倫表態「要做球給主要候選人」，外界解讀已篤定徵召新北市長侯友宜出征，而前立委沈富雄也指出，新北的接班人選很明朗，就是過去曾任副市長的李四川。

沈富雄在13日的廣播節目《POP大國民》中，與主持人平秀琳探討侯友宜對總統大選的態度。平秀琳提到，朱立倫已說要「做球」，然而侯友宜依然繼續「歲月靜好」，一點反應都沒有；沈富雄則分析警察出身的侯友宜有「兩個面向」，一個是每天簽巡邏箱，強調見警率，另一個是等著攻堅匪徒，時機一到就戴鋼盔衝入、拔槍、救出小孩。

沈富雄表示，現在的侯友宜就是找不到時機，覺得太早展露身手的話，會留給別人很多修理攻擊他的把柄，即使無效也會受點傷；而國民黨目前是失敗主義蔓延，有人要藍白合、又要郭董諒解、還不能得罪柯文哲。

沈富雄指出，當了40多年警察的侯友宜相當謹慎，展現個性的機會不大，不僅沒人知道他的幕僚是誰，甚至也不接電話，小心過度，是過分了點，但國民黨裡看不到第二個有跟賴清德一拚本事的人。

一旦侯友宜決定出馬參選，沈富雄認為新北也不會缺接班人，而這個最合適的人選是有經驗、對新北非常熟悉、且民進黨奈何他不得的，就是現任台北市副市長李四川。沈富雄強調，如果侯友宜想用自己人，那就非得當選。

李四川出身北市府工務基層，任職過雙北局處長，也曾任新北及高雄副市長，黨政經歷、市政經驗皆很豐厚。