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賴清德今宴正國會 明親自登記參加民進黨總統初選

聯合報／ 記者丘采薇／台北報導
副總統賴清德明將登記民進黨總統初選。圖／總統府提供
副總統賴清德明將登記民進黨總統初選。圖／總統府提供

民進黨總統初選開跑，昨天起至十七日開放領表登記。副總統賴清德昨天上午已派助理領表，明天上午親赴中央黨部登記，並將發表簡短談話。賴清德昨天也在黨務主管會報報告此事，他說，若有兩人以上登記，必須依規定初選，他也將依規定請假。

昨天有兩人赴民進黨中央黨部領表，另一位領表人是資深黨員陳進昌。依規定，登記者須現場繳交四百萬元登記費及一百萬元民調費用，若最後同額競選，將退回一百萬元。陳進昌領表後表示，他準備要選，若五百萬元準備好就會登記，若不夠就不選。

民進黨總統初選由賴清德「定於一尊」氣氛漸濃，不過，賴陣營也緊盯是否有其他挑戰者，做好戰鬥準備。

為加強與派系溝通，賴清德今天起也以黨主席身分在官邸宴請各派系成員。今晚宴請總統府秘書長林佳龍領導的「正國會」，接下來將與湧言會、蘇系、英系及綠色友誼連線餐敘，屬於聯誼性質。至於日前傳出賴宴請英系「見光死」，據悉，其實賴與英系餐敘一直還沒約好，並非有變動。

總統大選 賴清德 林佳龍

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