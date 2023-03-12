快訊

矽谷銀行暴雷後 Fed明日緊急召開理事會閉門會議

戰爭陰影下 張亞中：打造非戰和平區

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
前台大政治系教授張亞中受訪時表示，台灣目前最大的問題是戰爭的陰影揮之不去，導致國際投資出走、移民出國人數增加。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
前台大政治系教授張亞中受訪時表示，台灣目前最大的問題是戰爭的陰影揮之不去，導致國際投資出走、移民出國人數增加。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

【台灣醒報記者呂翔禾、簡嘉佑專訪】「國民黨現在還在講誰配誰的問題，根本搞錯重點，如果沒有更好的兩岸論述，就算是朱、侯、郭三人合體，也只是會被綠營一同殲滅！」前台大政治系教授張亞中受訪時表示，台灣目前最大的問題是戰爭的陰影揮之不去，最好的方式就是打造「非戰和平區」，兩岸維持和平關係才能解決問題。

台商壓力大

問：蔡政府近期新增兩岸直航點，還擴大開放小三通，用意何在？

張亞中：主要是因為台商壓力大、兩岸來回成本高，加上兩岸疫情告一個段落，疫情趨緩，實在沒理由繼續不開放，民進黨頂著台商的壓力就順勢開放10個航點，表達善意。

問：面對兩岸情勢如此緊張，此舉是否向中國釋出善意，拋出橄欖枝，緩一緩軍事動員的緊張？

張亞中：兩岸結構問題已經不是蔡英文總統一個人「說停就停、說進就進」，蔡英文在兩岸關係其實沒有什麼發言權，而是完全依附於美國，目前兩岸關係完全端看中國與美國的互動。中國大陸目前來講，一方面要應付美國的壓力，另一方面是疫情趨緩的復甦壓力，在這兩大壓力下，現在當然不會對台灣採取非常強硬的作法。

戰爭氛圍重創經濟

不管中國做了什麼，兩岸關係日漸緊張，甚至有戰爭即將爆發的氛圍，兩岸天天有戰爭的威脅，對台灣經濟非常傷，國際企業不會到台灣投資，台灣企業家也跑到國外去，所以只要有兩岸戰爭的氛圍，其實就對台灣是不利的。

目前兩岸衝突的氛圍存在，然而面對此問題，國民黨候選人沒有辦法解決戰爭的威脅，民進黨更不可能，這才是台灣最大的問題。

面對這個問題，北京有戰略上的謀劃，更掌握主導性。但不管兩岸關係怎麼走，中國態度基本是政治與老百姓分開，所以北京也樂於看到兩岸來談論經濟問題。

然而，中國對台灣的壓力一直存在，因為兩岸主權的問題始終沒有解決，但在台灣開放航點的過程中，因為民進黨政府已經沒有在兩岸對話的主導權，而完全被美國所掌控。

美國有蔡英文把柄

問：但這應該跟台灣的民意有關係，台灣老百姓支持獨立的多，執政黨必須堅持獨立才能獲得選票啊，一點都不能放鬆，態度一旦軟化，就更沒選票了。

張亞中：蔡英文在美國的關係與論文的問題等，讓她被美國掐住脖子，這從政治觀察上來說，蔡英文為何無法對美國說不的原因。只要不能向美國說不，美國就掌握了兩岸關係的戰略主導權，從大環境來看，蔡英文只是順應民間的要求同意開放兩岸直航點，但無法影響到兩岸的大結構。

包括現任民進黨、國民黨的候選人都沒有辦法撼動這個兩岸大結構，所以不管未來由誰上任，兩岸關係一定還是緊張，受到美國掌控，台灣就始終還會在這種煎熬與陰影之下。

目前台灣的發展與經濟持續萎縮，國際投資不來，台灣移民海外增加，像台灣最近移民美國、海外的人口已經有增加的趨勢，就像烏克蘭在戰爭爆發後，該國全部的富豪幾乎都跑光光。

和平的論述才是出路

問：兩岸戰爭的可能性如何？

張亞中：所以從戰爭角度思考兩岸問題並不精確，台灣生在戰爭陰影下的問題解決不了。戰爭的爆發需要偶然因素，如中美國擦槍走火、美國硬要發生戰爭等，才有可能發生戰爭，但戰爭的陰影現在就存在。

目前候選人都無法解決這個陰影，才是台灣最大的問題，這也是我為什麼提出台灣非戰和平區的理念，要靠著兩岸論述來解決這問題，一定要把兩岸變成和平關係，台灣才有可能拿掉戰爭的陰影。

但我看到國民黨副主席夏立言到中國只談經濟不談政治，另外像新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫或鴻海創辦人郭台銘，都沒有解決兩岸難題的能力。

藍白合重點不在人

問：這意味著國民黨論述只能一味防守，沒有進攻性，更沒有創意思維？

張亞中：沒錯，就是沒創意思考，而只是在拖延問題，沒有前瞻性解決問題。未來會開記者會談論「藍白合」、「非綠聯盟」到底搞清楚問題核心了沒有？

現在非綠聯盟都只是在談人與人的搭配，像朱立倫配郭台銘、柯文哲配誰誰誰，這叫什麼藍白合，沒搞清楚重點，國民黨要是這樣下去，國家一定完蛋，國民黨也不用選了。

問：這樣誰會漁翁得利？

張亞中：當然是綠營啊！以人來講，沒有人比得過副總統賴清德的黨政勢力；以黨來講，國民黨在黨的形象、調動資源與團結上都比不過民進黨，比來比去，最後只能以「論述」來取勝，但如果論述又跟著民進黨走，這樣國民黨根本就不用玩了。

郭台銘、侯友宜與朱立倫加在一起，也打不過民進黨，只是一起殲滅。國民黨更應該要用智慧來創造論述，進一步引導台灣的民意才對。

【更多精采內容，詳見

總統大選 蔡英文 張亞中 朱立倫 郭台銘 侯友宜

延伸閱讀

影／戰古巴拚8強 蔡英文振臂高呼中華隊加油 陳建仁也盼前進東京

2024總統大選誰出戰？ 吳子嘉大膽斷言：「藍營1大咖」不會選

不把自己納2024民調？朱立倫：放下自我 國民黨才能勝選

【重磅快評】蔡英文提名大法官 「馬維拉」能護航？

相關新聞

賴清德堅持理念、侯友宜善用人才 幕僚分析二人特質

「賴、侯兩人都是非常好的總統人選！」曾分別在賴清德台南市府與侯友宜新北市府擔任主管的退休官員分析兩人特質表示，賴清德務實，能堅持理想，但卻有太龜毛的缺點；侯友宜聰明，善用人才，但卻可能因而「機關算盡」，雖然兩人都適合當總統，對台灣而言，但8年一次的政黨輪替比較好...

戰爭陰影下 張亞中：打造非戰和平區

「國民黨現在還在講誰配誰的問題，根本搞錯重點，如果沒有更好的兩岸論述，就算是朱、侯、郭三人合體，也只是會被綠營一同殲滅！」前台大政治系教授張亞中受訪時表示，台灣目前最大的問題是戰爭的陰影揮之不去，最好的方式就是打造「非戰和平區」，兩岸維持和平關係才...

高醫校友總會高呼總統好 賴清德籲社會團結成就健康台灣

副總統賴清德今天到高雄參加中華民國高雄醫學大學全球校友總會會員大會，現場席開58桌。有高醫校友高呼：「加油，總統好！」賴...

民進黨「大局條款」逼出參選到底異音 地方質疑顧誰的大局

民進黨將在3月20日至24日進行2024年區域立委登記，中執會本月8日討論立委提名作業時通過所謂「誠信條款」，不建議現任議員參選立委，但艱困及無現任選區除外，被形容為「民進黨版的大局條款「，黨中央原評估中執會中反對意見不強烈，黨內爭議聲浪應不致過大，不料經過5天發酵，已出現有縣市議員將「參選到底」的聲音，不但未能達到「對內競爭單純化、對外牽制對手」的效果，還恐引發黨內分裂。

朱立倫自詡總教練做球 侯友宜：同心協力最重要

新北市長侯友宜今天親赴台北小巨蛋，觀戰HBL高中籃球聯賽冠軍戰。當他被問到是否願意擔任國民黨的球員下場比賽，他說：「每個...

2024全黨等一人？柯志恩：不按現有劇本演出才可能會是好局

民進黨總統初選登記即將開跑，黨主席賴清德代表綠營參選2024幾乎成定局，藍營狀態混沌不明，基層焦慮出現內耗，國民黨智庫執...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦