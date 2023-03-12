戰爭陰影下 張亞中：打造非戰和平區

【台灣醒報記者呂翔禾、簡嘉佑專訪】「國民黨現在還在講誰配誰的問題，根本搞錯重點，如果沒有更好的兩岸論述，就算是朱、侯、郭三人合體，也只是會被綠營一同殲滅！」前台大政治系教授張亞中受訪時表示，台灣目前最大的問題是戰爭的陰影揮之不去，最好的方式就是打造「非戰和平區」，兩岸維持和平關係才能解決問題。

台商壓力大

問：蔡政府近期新增兩岸直航點，還擴大開放小三通，用意何在？

張亞中：主要是因為台商壓力大、兩岸來回成本高，加上兩岸疫情告一個段落，疫情趨緩，實在沒理由繼續不開放，民進黨頂著台商的壓力就順勢開放10個航點，表達善意。

問：面對兩岸情勢如此緊張，此舉是否向中國釋出善意，拋出橄欖枝，緩一緩軍事動員的緊張？

張亞中：兩岸結構問題已經不是蔡英文總統一個人「說停就停、說進就進」，蔡英文在兩岸關係其實沒有什麼發言權，而是完全依附於美國，目前兩岸關係完全端看中國與美國的互動。中國大陸目前來講，一方面要應付美國的壓力，另一方面是疫情趨緩的復甦壓力，在這兩大壓力下，現在當然不會對台灣採取非常強硬的作法。

戰爭氛圍重創經濟

不管中國做了什麼，兩岸關係日漸緊張，甚至有戰爭即將爆發的氛圍，兩岸天天有戰爭的威脅，對台灣經濟非常傷，國際企業不會到台灣投資，台灣企業家也跑到國外去，所以只要有兩岸戰爭的氛圍，其實就對台灣是不利的。

目前兩岸衝突的氛圍存在，然而面對此問題，國民黨候選人沒有辦法解決戰爭的威脅，民進黨更不可能，這才是台灣最大的問題。

面對這個問題，北京有戰略上的謀劃，更掌握主導性。但不管兩岸關係怎麼走，中國態度基本是政治與老百姓分開，所以北京也樂於看到兩岸來談論經濟問題。

然而，中國對台灣的壓力一直存在，因為兩岸主權的問題始終沒有解決，但在台灣開放航點的過程中，因為民進黨政府已經沒有在兩岸對話的主導權，而完全被美國所掌控。

美國有蔡英文把柄

問：但這應該跟台灣的民意有關係，台灣老百姓支持獨立的多，執政黨必須堅持獨立才能獲得選票啊，一點都不能放鬆，態度一旦軟化，就更沒選票了。

張亞中：蔡英文在美國的關係與論文的問題等，讓她被美國掐住脖子，這從政治觀察上來說，蔡英文為何無法對美國說不的原因。只要不能向美國說不，美國就掌握了兩岸關係的戰略主導權，從大環境來看，蔡英文只是順應民間的要求同意開放兩岸直航點，但無法影響到兩岸的大結構。

包括現任民進黨、國民黨的候選人都沒有辦法撼動這個兩岸大結構，所以不管未來由誰上任，兩岸關係一定還是緊張，受到美國掌控，台灣就始終還會在這種煎熬與陰影之下。

目前台灣的發展與經濟持續萎縮，國際投資不來，台灣移民海外增加，像台灣最近移民美國、海外的人口已經有增加的趨勢，就像烏克蘭在戰爭爆發後，該國全部的富豪幾乎都跑光光。

和平的論述才是出路

問：兩岸戰爭的可能性如何？

張亞中：所以從戰爭角度思考兩岸問題並不精確，台灣生在戰爭陰影下的問題解決不了。戰爭的爆發需要偶然因素，如中美國擦槍走火、美國硬要發生戰爭等，才有可能發生戰爭，但戰爭的陰影現在就存在。

目前候選人都無法解決這個陰影，才是台灣最大的問題，這也是我為什麼提出台灣非戰和平區的理念，要靠著兩岸論述來解決這問題，一定要把兩岸變成和平關係，台灣才有可能拿掉戰爭的陰影。

但我看到國民黨副主席夏立言到中國只談經濟不談政治，另外像新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫或鴻海創辦人郭台銘，都沒有解決兩岸難題的能力。

藍白合重點不在人

問：這意味著國民黨論述只能一味防守，沒有進攻性，更沒有創意思維？

張亞中：沒錯，就是沒創意思考，而只是在拖延問題，沒有前瞻性解決問題。未來會開記者會談論「藍白合」、「非綠聯盟」到底搞清楚問題核心了沒有？

現在非綠聯盟都只是在談人與人的搭配，像朱立倫配郭台銘、柯文哲配誰誰誰，這叫什麼藍白合，沒搞清楚重點，國民黨要是這樣下去，國家一定完蛋，國民黨也不用選了。

問：這樣誰會漁翁得利？

張亞中：當然是綠營啊！以人來講，沒有人比得過副總統賴清德的黨政勢力；以黨來講，國民黨在黨的形象、調動資源與團結上都比不過民進黨，比來比去，最後只能以「論述」來取勝，但如果論述又跟著民進黨走，這樣國民黨根本就不用玩了。

郭台銘、侯友宜與朱立倫加在一起，也打不過民進黨，只是一起殲滅。國民黨更應該要用智慧來創造論述，進一步引導台灣的民意才對。

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