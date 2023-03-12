賴清德堅持理念、侯友宜善用人才 幕僚分析二人特質

【台灣醒報記者林意玲採訪、簡嘉佑彙整】「賴、侯兩人都是非常好的總統人選！」曾分別在賴清德台南市府與侯友宜新北市府擔任主管的退休官員分析兩人特質表示，賴清德務實，能堅持理想，但卻有太龜毛的缺點；侯友宜聰明，善用人才，但卻可能因而「機關算盡」，雖然兩人都適合當總統，對台灣而言，但8年一次的政黨輪替比較好。

2024年總統大選將近，副總統賴清德幾乎穩坐民進黨候選人大位，國民黨候選人目前以新北市長侯友宜呼聲最高。兩人都曾任地方首長，一位在兩人市任內都獲得重用的退休官員受訪時說，「這兩人其實都是很好的總統人選」。

賴務實而龜毛

立法院長游錫堃接受媒體專訪時曾提到，賴清德從地方到中央擔任過各項要職，豐富歷練，一定有足夠的洞察力，有洞察力就會有好的決斷力，認為賴清德非常好而且很務實。此外，賴是醫生出身、出生於新北，並在台南發展，「南北通吃」。

上述曾在賴府時期擔任主管的官員說，儘管外界質疑賴清德自稱「務實的台獨工作者」，會破壞兩岸的關係，但那句話重在「務實」二字。他強調，「台獨」是賴的理想，但「務實」就是說能做就做，但不能做也不會硬做，過去他擔任市長時，就是務實到「龜毛」的程度。

「但龜毛是好話，代表他擇善固執，」該官員透露，在賴清德台南市長任內非常支持當時的警察局長，不會輕易向囂張的犯罪份子妥協。他說，像是最近台南黑道猖獗事件頻傳，要是賴清德主政，就不會發生。

兩人都適合當總統

總統蔡英文目前扶植親信陳建仁、鄭文燦掌管行政院，是否成為阻礙賴清德的總統之路？他透露說，目前賴清德聲勢如日中天，綠不太可能打擊賴清德，反而是民進黨要拜託他出來參選。

上述官員進一步表示，就個人特質而言，侯友宜跟賴清德都相當適合出任總統，只是現在民眾被民進黨一番操作嚇的不輕，未來有可能出現政黨輪替。他指出，大家常批評侯友宜缺乏國際觀，但只是迫於現在情勢不能說，一旦表現出他的國際觀，就變成出頭鳥，反而成為眾矢之的。

侯曾獲清潔寶寶獎

他透露，侯友宜過去在警官學校就讀時，獲得過「清潔寶寶獎」，不能遲到早退，棉被都要折得整整齊齊。他開玩笑說，能得這種獎的人不是當聖人，不然就是會變成神經病。

前述退休官員稱讚侯友宜非常聰明，掌管市府的能力了得。他說，侯友宜因為當過警察，知道警察需要什麼，「其實警界要的不是更多裝備，而是尊嚴」，所以新北治安表現相當好，且新北市府的職位都是依照專業升級，而非政治分贓。

他強調，唯才適用的方式是「善用每一個人，把壞的人才變得不壞，不壞的人才變好，好的人才變得更好」，如果只會用好人才，不能稱為善用人才。官員說，但侯友宜的缺點也是太過聰明，機關算盡，如沒有前往南投立委補選助陣，這種不沾鍋的個性難免引發外界的批評。

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