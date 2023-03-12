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2024總統大選誰出戰？ 吳子嘉大膽斷言：「藍營1大咖」不會選

聯合新聞網／ 綜合報導
吳子嘉認為「朱立倫不會選2024總統」。 圖／聯合報系資料照片
吳子嘉認為「朱立倫不會選2024總統」。 圖／聯合報系資料照片

2024總統大選的可能人選是近期熱門話題，而國民黨主席朱立倫將徵詢各方意見，提名出最適當的候選人。對此，媒體人吳子嘉更大膽斷言，「朱立倫絕對不會選，2024這一場總統大選跟朱立倫無關」。

吳子嘉昨（11）日在節目《董事長開講》中提到，根據《美麗島電子報》的2024總統大選民調，目前可能候選人看起來有三個人，分別是新北市長侯友宜、國民黨主席朱立倫、鴻海創辦人郭台銘。不過，吳子嘉直言「朱立倫絕對不會選，未來的民調也會把他拿掉，2024這一場總統大選跟朱立倫無關」。

吳子嘉透露國民黨萬一在2024敗選，朱立倫在黨內就沒有競爭對手，「而且藍軍不管派誰出來選，跟賴清德都是五五波」。吳子嘉坦言賴清德並不好打，他不是前衛福部長陳時中，也不是前新竹市長林智堅。

此外，吳子嘉提到目前賴清德的狀況愈來愈好，國民黨愈來愈壞，「如果是朱立倫的幕僚，他會很清楚知道這是一場硬仗，朱立倫不要打，讓他們去打，萬一敗選，四年後就只剩下朱立倫一個人，他就沒有對手了」。

有網友問「賴清德的誠信條款對候友宜的殺傷力有多大？」吳子嘉認為誠信條款不是對侯友宜的殺傷力，而是在兩軍對陣的情況下，要看誰的功夫比較好、誰的本事比較大。

總統大選 吳子嘉 朱立倫 侯友宜 郭台銘 賴清德

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