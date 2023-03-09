侯友宜「兩岸和外交能力」頻遭質疑 媒體人曝1關鍵：別小看他

2024總統大選的可能人選成近期熱門話題，其中新北市長侯友宜頻頻被點名。對此，資深媒體人韋安表示，有些人質疑侯友宜在兩岸和外交方面的能力，但他其實只要好好勤政做事，同時懂得用人且尊重專業，制定出的政策和方法並不會比現在更糟，「不要小看警察出身的侯友宜」。

韋安今（9）日在臉書上發文，坦言自己不理解為什麼有些人要擔心侯友宜在兩岸和外交方面的能力，「難道是職業和學歷歧視嗎？而且以侯友宜現在的身份，還根本不方便完整地提出論述來」。

韋安指出過去藍營執政時，號稱「兩岸關係最好」，結果人民擔心賣台，因此爆發太陽花學運，幾乎讓國民黨團滅，受到有史以來最大的政治挫敗。然而，蔡政府在外交和台美關係也號稱「史上最好」，結果造成人民對戰爭的惶恐，「兵役從4個月延長到1年、修全動法、16歲以上男女學子要造冊，到底為了什麼？」

韋安認為之所以2016年出現政黨輪替，而且2024年也可能發生，就是因為主事者把兩岸和外交關係都搞得自以為是的「史上最好」，但人民卻不信任，擔心會「賣台」或「毀台」。

韋安表示侯友宜只要好好勤政做事、求穩定有擔當、維護既有憲政制度、和平穩健地處理對大陸和對美關係，並且維持住此刻的現狀，台灣就會立即避免掉外部不可測的風險，和內部的分歧動蕩。另外，假設侯友宜懂得用人並尊重專業，一切以人民和國家利益優先，不會為了政治利益，向外部勢力屈膝妥協，「制定出的一套政策和方法，也不會比現在更糟」。

最後，韋安強調「不要小看警察出身的侯友宜，他經歷過幾十場槍戰，是當今唯一有『準戰爭』經驗的政治人物」，他會把「捍衛國家、保護人民」看得比自己的生命更重要，而且有智慧和勇氣，創造出讓人民信任，能帶來國泰民安的長治久安之計。