王建煊參選理想高 專家：社會應重視

「我覺得王建煊過不了連署門檻，但他的想法很值得社會關注！」師大政研所教授曲兆祥受訪時說，王建煊參選分裂藍營的說法並不成立，因為他很難通過總統參選的連署門檻。台大政治系教授張亞中則肯定並表態願意替王建煊連署；國民黨立委吳斯懷則說，台灣需要多元聲音，樂見王院長宣揚理念。

無黨奧援難過連署

前監察院長王建煊8日受訪時表態要出馬參選2024年總統，對此，師大政研所曲兆祥受訪時表示，王建煊是非常有使命感的人，他的許多作為都令人欽佩，「是個擇善固執的人，」但曲兆祥歎說，王建煊不顧客觀環境，積極宣揚參選理念，其背後原因值得社會認真思考。

但曲兆祥直言，王建煊雖然參選的主觀意識強烈，但客觀上的環境卻讓他很難成功，由於王建煊將會以無黨籍身分參選，光是連署的門檻就會很難過關。曲兆祥說，沒有政黨奧援的候選人很難通過連署的門檻，但王建煊年紀這麼大還想要參選，「應該不是權力的考量，而是對台灣現在的處境很有想法。」

藍候選人願幫連署

「綜合以上所論，王建煊會分裂藍營是個假議題！」曲兆祥說，因為他根本不會通過連署。但已表態參加國民黨總統初選的前台大政治系教授張亞中對王建煊的表態非常支持，張亞中說，王建煊院長一句「國家快完蛋了」，挺身而出，令人感動、敬佩！

張亞中強調，不扭捏、不矯情，敢言敢行是「王聖人」的英雄本色，願意承擔是國家大幸，祝其心想事成，人民之福。他說，自己雖已爭取國民黨總統候選人提名，但為國舉才，有他一份，「日後王院長參選所需連署，一定有我一張！」他說。對於王建煊是否會造成藍營分裂，張亞中僅表示，為了救國，未來非綠力量一定要團結。

社會需有多元聲音

國民黨立委吳斯懷受訪時，也對王建煊宣布參選表達祝福。他說，王院長參選的目的不完全是當選，而是對中華民國現在的處境表達關心，王建煊是很有理念與愛心的人，願意出來給台灣民眾新的看法，王建煊強調不要搞統獨等理念，對於其他總統候選人來說很重要。

吳斯懷也說，近來《經濟學人》報導直指台灣民眾還沒有準備好面對戰爭，王建煊不談政黨，只關注台灣未來的走向，未來台灣是要選擇戰爭還是和平？是否還贊成民進黨表面上民主、實際上卻一黨專政的亂象？都值得深思。吳斯懷強調，台灣有70%民眾希望兩岸和平，但政府卻沒有為此準備，反而擴大軍備、向對岸挑釁，王院長就大聲提醒這個狀況。

吳斯懷坦言，台灣民眾需要聽到更多元的聲音，因此不論是否會分裂藍營，他都認為王院長出來參選是很好的事情。

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