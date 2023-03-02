國民黨2024大選已定於一尊？ 柯志恩爆內幕：基層都挺「他」

2024總統大選日漸逼近，許多民眾開始討論可能參選的候選人，其中新北市長侯友宜就頻頻被點名，但至今仍然沒有正式表態。對此，國民黨智庫執行長柯志恩昨（1）日指出，「其實不管是選民，還是有意要選立委的國民黨議員，都對於總統候選人非常關切，他們也都認為是侯友宜」。

柯志恩在節目《少康戰情室》中提到，去南部拜訪的時候，「其實不管是選民，還是有意要選立委的國民黨議員，都對於總統候選人非常關切，他們也都認為是侯友宜」。柯志恩坦言雖然侯友宜沒有提出比較大的國家政策，也不知道他的兩岸政策是什麼，「可是他起碼就是很穩，而且大家不希望太複雜，不希望太複雜的原因就是說，不想讓過去那種很多人參與，然後因為初選讓彼此之間造成很多派別，甚至是互相攻擊」。 新北市長侯友宜。 圖／聯合報系資料照片

柯志恩希望國民黨可以趕快定於一尊，但她也清楚「侯友宜對新北市是有懸念的，侯友宜四月多才要開始總質詢，六月才結束，這時候叫他表態，對侯友宜來說不是他的特質或個性，也不符合國民黨的文化」。最後，柯志恩強調「雖然大家心裡已經認為說『大概某種程度，已經往這個傾向過去了』，但或許五、六月才是一個正式讓很多事情明朗化的關鍵時間」。