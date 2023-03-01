談朱、郭、侯三強選總統 盧秀燕表態：「很確定」不考慮當副手

台中市長盧秀燕今天接受媒體人黃暐瀚專訪時提到，她確定不考慮擔任副手；對於國民黨台面上可能的總統候選人，包括朱立倫、侯友宜、郭台銘，她喊話時候到了就應該適當、勇敢表態，人選一旦產生之後，務必要團結，全力輔選，過了春天以後，「差不多就春暖花開了」。她也直言，國民黨若到7月才決定人選就會太晚。

台中市長盧秀燕今天在網路節目「下班瀚你聊」，被黃暐瀚問到，對於國民黨台面上有可能參選總統的黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘等三人，以及加入盧自己之後的看法。

對於議員支持她選總統，盧秀燕直說，「我的話沒有這樣打算」，主持人黃暐瀚問，有無考慮當副手？盧秀燕則說，「不會，很確定」。國民黨或泛藍系統人才濟濟，看到幾強相爭，非常憂慮，但她要支持者回憶，國民黨在幾年前，連人選都找不到，才會產生「換柱」的風波。

盧秀燕說，今天國民黨起來了，有不錯的人選，應該要高興，有心參選的人要「君子之爭」，「這也是我30年選舉的心法。」現在有意願的人態度都還不錯，最主要是各有擁護者彼此放話的情形，所以她也希望不只是有心參選的人要君子之爭，候選人底下的支持者，也要做好人、展現善意，不要讓候選人因此而丟掉選票，這點非常重要。

盧秀燕直言，如果一個政黨或是非綠聯盟有幾個候選人，當然要找出最強的人，而尋求這個人的過程是必要的，這樣大家才能夠心服口服；如果黨內初選破壞交情、沒有君子之爭、沒有得到其他候選人的支持，那在大選這條路也是困難的，大家一定不要傷和氣。

她說，如果侯友宜要參選的話，目前台面上的問題都不是問題，最重要的是要尊重初選制度，但目前國民黨的初選方案還沒出爐，他現在宣布也是徒增困擾，也因此國民黨目前想參選的人，也都在等黨的一個辦法。

她也說，現在國民黨已非以前的國民黨，以前的國民黨在初選時是很溫和的，大選時卻是不團結的，但她觀察，國民黨已在初選過程中「民進黨化」，大家競爭很激烈，相信大選時，大家會團結。