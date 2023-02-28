2024總統大選關鍵人物是他？郭台銘十大熱議事件一次看

大家都怎麼討論郭董？

鴻海創辦人郭台銘近一年來話題不斷，就算未頻繁在鏡頭前曝光，他卻透過臉書發文針貶時事，從疫苗採購、殺警案、到九合一選舉時是否支持時任新竹市長參選人高虹安，每一篇文章都吸引超過上萬網友點讚，也為政壇帶來不少熱議話題。

隨著2024總統大選接近，根據《網路溫度計》政治人物口碑聲量排行（時間：2022年11月26日～2023年02月23日）郭台銘近90天聲量破72萬筆，但負面聲量高達36%，正面聲量僅13%。郭台銘近期光靠著要選不選總統，炒熱網路聲量，但郭台銘有望再次問鼎總統大位嗎？

image source:FB/郭台銘

政治大學新聞學系教授馮建三認為，相較其他潛在參選人，郭台銘提出的政策比較實際，例如在兩岸議題上，清楚表態先有一中各表、才有九二共識。另外郭台銘還提出「0到6歲政府養」政策，馮建三強調，郭台銘講的政策不全面，但是方向是對的。



東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民認為，侯友宜最有機會代表國民黨選總統，因為藍軍地方縣市長，加上多位黨主席都表態支持他。潘兆民表示，侯友宜加上台中市長盧秀燕的「侯盧配」討論很高，因為兩人在地方當選票數都高，但兩人都是落跑市長恐被批評，另外「侯柯配」也常被拿來討論，把民眾黨拉進來，符合黨主席朱立倫曾喊出的「非綠大團結」口號。



今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計出近一年，10個郭台銘最被大家討論的事件，哪件事讓你印象最深刻？

No.10 郭X配相關議題

2022年9月台北市柯文哲議會總質詢時，有議員問到會不會由郭台銘選總統，柯文哲搭檔副手？當時柯文哲回應，「我自己沒什麼意見，順其自然」。時隔近半年，2023年2月14日媒體詢問郭台銘是否與柯文哲搭檔，郭台銘直接破除謠言，「沒有郭柯這個議題，這個不曉得哪裡傳出來的。」

郭台銘挑戰2024總統話題，在近一年持續熱議，要與誰搭擋參選也不斷被提及。郭台銘與王金平聯名發5萬個200元紅包給義消弟兄，炒熱「郭王配」，王金平澄清「他從來沒有聽過」。今年初更傳出，有企業人士私下串聯「郭朱配」，郭台銘被媒體問到與朱立倫搭檔時，罕見沒有否認這項傳聞，朱立倫事後則是以「新年快樂」迴避此項議題。另外郭台銘、侯友宜兩人曾多次傳出密會消息，「私下結盟」傳言甚囂塵上，不過就有消息人士指出，雙方對於2024的唯一共識就是「你選，我就不選」，意謂兩人都不願當副手。

對此，東海大學地方自治研究中心執行長潘兆民認為，郭台銘一直在想辦法讓自己成為影響總統大選的關鍵人物，但他跟任何人搭配參選的民調，目前都贏不了民進黨可能推出的總統參選人賴清德。潘兆民分析，因為大家對中國敏感，郭台銘本身台商的身分，跟中國大陸連結太高，選民會有郭台銘被共產黨收買疑慮。

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No.9 鴻海採購BNT

2021年慈濟基金會和台積電、鴻海暨永齡基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，但傳出採購過程中屢屢遭政府阻擋。

2022年12月鴻海創辦人郭台銘突然開嗆政府，他透露過去採購BNT疫苗被卡關，批評執政當局「沒有把人民生命作為第一優先」。郭台銘表示，「我、台積電、慈濟，在總統蔡英文恩准下，才可以辛苦的引進來，如果可以早兩個月進來，我覺得死亡人數可以大大減少。」中央疫情指揮官王必勝出面回應，強調絕對把人民生命放在第一優先。王必勝也還原採購過程，當時疫苗缺乏，在國際上的阻力也很大，我們都竭盡全力在協助。

另外2022年4月初，由於本土疫情再起，媒體詢問郭董是否會協助新一批的BNT疫苗採購？對此，郭台銘表示，「國家沒有提出這個需求，我等了一年多了」。後來美國莫德納疫苗通過食藥署緊急授權，可以讓6-11歲兒童施打，消息一出引發討論，也因為世界各國對於兒童幾乎都是施打輝瑞BNT，因此輝瑞BNT有較多的安全數據，時任衛福部長陳時中坦言當時採購BNT不太順利，因此不少網友湧入郭台銘臉書留言，「懇請郭董再次出手購買BNT兒童疫苗」、「可以請您救救孩子嗎？我們的孩子需要BNT」。 事後陳時中說，採購BNT疫苗的環節已打開，只要合約談好即可 ，「國家有錢怎麼可能疫苗一直叫私人來捐」。

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No.8 郭台銘為缺蛋發聲

雞蛋國家隊成立2年，但今年民眾仍遇缺蛋及蛋價上漲的狀況，農委會主委陳吉仲預估雞蛋產量最快3月底能逐步回復。連續的缺蛋問題，讓鴻海創辦人郭台銘22日臉書發文表示，今天你「剩蛋快樂」嗎？一連幾天，全台各地不僅鬧蛋荒，連蛋價也追平歷史高點。這種没有人能倖免的「蛋蛋危機」，在短時間內看不到盡頭。

郭台銘也對行政院副院長鄭文燦及陳吉仲視察超市時，看到貨架上堆滿雞蛋表示，小老百姓鎮日面對空空如也的貨架，遇長官巡視時，竟然出現「蛋滿為患」的面子工程，整盒整盒的蛋整齊劃一、雄壯威武，與老百姓的日常，形成強烈的對比，多麼諷刺啊？郭台銘強調，他期待重新整軍出發的陳內閣，能用QBQ（Question Behind Question）的思維，在不久的將來，為全體國民，真正解決問題，而不是解釋問題。

在各方批評下，農委會主委陳吉仲兩度致歉，2022年2月23日陳吉仲表示，農委會3月底將從澳洲專案進口500萬顆雞蛋，另外也會向加工業者、各地蛋商、運銷業者加強調度雞蛋。對此，郭台銘一反先前批評的姿態，改口表示，陳吉仲採取對策解決燃眉之急，呼應了他所說的「不要解釋，要解決問題」，並肯定這是「果決行動」。

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No.7 郭台銘推唾液快篩

鴻海集團創辦人郭台銘以個人名義投資的富佳生技指出，旗下唾液PCR快篩機已重新向衛福部食藥署，送件申請緊急授權一般家用。郭台銘曾經親自示範口水機檢驗流程，整個流程到結果出爐，僅需75分鐘，讓這台唾液快篩機也被稱為「郭董口水機」。

對於郭台銘捐完BNT疫苗後，又推動唾液快篩要給一般家用，有網友質疑「誰家會買這個，應該是企業用吧」、「家用機？一次性的會不會比較衛生？」，不過也有人力挺「拜託郭董救救台灣」、「郭董是台灣人的救星」。



郭董口水機在申請EUA過程，不少人先行試用進而引發話題。台北市長柯文哲提及，快篩陽後再用郭台銘的口水PCR機再驗一次，仍呈現陽性，到醫院PCR證實確診。民進黨立委高嘉瑜確診後，也在臉書發文，感謝「好朋友高虹安委員」，幫她緊急借調到最近很夯的郭董家用PCR機，她依照指示做出的檢驗結果也是PCR陽性。然而，朱學恒測試下，結果驗出Ct值27.7，但他本人卻快篩陰性，讓他直呼「慘了，陷入機器測試難題中」。隔了一天，朱學恒親赴北士科車來速進行PCR檢測結果呈現陰性，再次用口水機測試也呈現陰性，也讓他自嘲，「躲過鴻海法務軍團的大量告訴了！」

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No.6 303停電郭台銘挺王美花

2021年12月四大公投皆未過關，針對未過關的「重啟核四」、「三接遷離」兩大能源議題，鴻海創辦人郭台銘曾表示，「明年一定缺電！而且工業會缺電、家庭民生也都會缺！那既然大家做出決定，到時缺電就不要埋怨」。

經濟部長王美花2022年1月在節目《新聞不芹菜》中被問及此事，還說可以和郭台銘「賭個雞排」。過不了2個多月，2022年3月3日全台大停電，民怨炸鍋，不少網友詢問，「郭董是不是先知？」、「美花部長什麼時候發雞排？」、「哪裡領雞排？經濟部門口嗎」。對此，王美花表示，303停電並非缺電問題，而是台電操作錯誤才導致，拒絕請吃雞排。

2022年3月4日，王美花赴立法院進行施政報告時，國民黨立委不滿全台無預警停電，波及549萬多戶，霸占主席台外，更拿著「美花牌跳電雞排」等道具，諷刺王美花失信失責。同日，郭台銘臉書發文緩頰，關於大停電，台電說明備載充足，所以應該不是缺電，是相關設備，電網及人為操作問題，無需多做揣測。郭台銘說，針對能源議題，經濟部長的職位和負擔的責任不成比例，缺電非部長一人之罪，也非台電一家公司之責。

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No.5 郭台銘重返國民黨爭議

2023年2月8日針對是否回國民黨？鴻海創辦人郭台銘明確表態「現在我在等國民黨的一套辦法」。然而，郭台銘2019年大動作退黨，2月14日媒體詢問，如今是否會向國民黨道歉，並恢復黨籍參選總統？郭台銘表示，當年與現在時空背景不同，「4年來我也學到不少」，可能當時想為了國家、為國民黨做點事情，「也許當時年輕氣盛，一時衝動」。

回顧2019年國民黨總統初選，7月15日民調結果韓國瑜44.8％，郭台銘27.73％，兩人差距達17.1％。同年9月12日郭台銘以「台灣人民不會認同如此迂腐的政黨」為由，宣布退出國民黨，被視為是藍營2020選情重傷的關鍵之一。

如今郭台銘有意回國民黨參與初選，前立委蔡正元臉書發文「國民黨不是公共廁所」暗諷，也要求郭台銘應該向韓國瑜、朱立倫、吳敦義等人道歉 。蔡正元日前受訪時更表示，若藍營提名郭台銘選總統，他就退黨改支持民進黨主席賴清德。至於郭台銘要以什麼方式回國民黨，國民黨副秘書長李貴敏日前鬆口，不排除啟動「同舟計畫2.0」，不用太拘泥形式。

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No.4 郭台銘為台南殺警案發聲

針對2022年8月台南殺警案，郭台銘臉書發文「此案有太多離譜、荒謬的地方」，郭台銘怒批時任內政部長徐國勇及法務部長蔡清祥，就任4年多來發生這種事情難辭其咎，質問他們「家屬的傷害你們有用心去體會嗎？」他認為，類似不幸事件一再重演，究竟基層員警的犧牲，何時才能停止？郭台銘怒批，「你們這些高官真的已經到了麻木不仁的程度。應作為、能作為、尸位素餐的官員，你們還有顏面待在位子上嗎？這件事一定要有人負責！一定要有人下台！」。

此外，郭台銘分別捐贈500萬元給兩名殉職員警家屬，他更發文提出3點建議，包括「警員的用槍時機要放寬」、「外役監的管理要緊縮」以及「死刑該執行就要執行」，這篇貼文吸引超過16萬網友按讚。



時任行政院長蘇貞昌說，蔡清祥在事發後立即積極作為，而徐國勇關心基層警察，「當然，沒有100分，不過講他尸位素餐，是有失準、失真」。徐國勇對於郭台銘的評論表示，「沒有一個內閣閣員可以尸位素餐，絕對不會有」，媒體也追問是否會有官員，會因為此案下台負責？徐國勇說，「我想我這個人從不戀棧，蔡部長也不會戀棧，我們就讓大家往前走」。

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No.3 郭台銘嗆薛瑞元

台灣新冠次世代雙價疫苗僅採購莫德納，並未採購BNT。鴻海創辦人郭台銘替高齡97歲的母親抱屈「打不到BNT雙價疫苗，承擔換疫苗施打的風險」，他喊話要政府買BNT次世代。衛福部長薛瑞元12月21日於立法院備詢前受訪反問，「這是郭董講的嗎？聽起來好像是BNT的推銷員？」。結果讓郭台銘動怒在臉書以16字古文「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」回應。

根據《Fansodo粉絲行為追蹤器》郭台銘光是此篇發文，就吸引近13萬網友按讚、1.5萬篇留言、近4千次分享。同時網友翻出這段話源自於《三國演義》，原先為孔明用以批評東漢末年朝政亂象，如今郭台銘取其中16字借古諷今。

時任行政院長蘇貞昌解釋，「我特別要表示道歉，（政務官）不要這樣講才好」。薛瑞元也說，「謝謝長官幫我解釋這件事情，並向對方道歉，造成院長的一些困擾，我自己知道分寸了。」對此，政治大學新聞學系教授馮建三認為，郭台銘有關疫苗的討論差不多要停止了，因為現在走向解封的日子，大家應該專注在討論郭台銘提出的政見。

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image source: 衛福部

No.2 郭台銘選總統

2023年2月14日郭台銘與立法院前院長王金平在宏國大樓碰面後，郭台銘表示「只要能夠為台灣這片土地做事，若需要我做點事，我不計形式、義不容辭，絕對做出應有貢獻。」被外界認為是對挑戰2024總統大選露了口風，但郭台銘是否要「選總統」，一年來網路聲量不間斷。



郭台銘臉書擁有73萬粉絲，根據《FANSDO粉絲行為追蹤器》近一年超過7萬留言數，不少支持者力挺選總統。2022年6月17日郭台銘赴金門致贈家用核酸檢測PCR給烈嶼鄉親，被媒體問到未來是否參選總統？郭台銘說政治不是我的選項，但隨著2024總統大選逼近，媒體陸續披露郭台銘與新北市長侯友宜、王金平等人私下會面，談話內容皆觸及總統大選。

到了農曆年前，郭台銘前往板橋慈惠宮、接雲寺參拜並發送紅包，不時有民眾喊「郭董選總統」。郭台銘再次被媒體詢問是否參選2024，郭台銘表示，「我問了神明，讓神明來做決定」後續更傳出郭台銘已經請示媽祖和關聖帝君，神明給他的答案都是「同意」。平面媒體也報導，郭台銘為了評估是否應該參選私下委託民調，結果顯示若是對上民進黨主席賴清德、民眾黨主席柯文哲的三腳督局面，郭台銘、新北市長侯友宜平分秋色；若是藍綠對決，郭台銘則勝過侯友宜。

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No.1 郭台銘與子弟兵高虹安關係

新竹市長高虹安在去年九合一大選中，全國所有候選人的聲量排名第二，僅次於陳時中，民進黨選前最後攻擊及藍營棄保下，讓新竹市選舉成為眾人關注焦點。高虹安身為鴻海創辦人郭台銘子弟兵，連帶讓郭台銘的一舉一動備受矚目。

郭台銘2022年11月13日臉書發文力挺高虹安，光是這一天聲量飆破2萬2,431筆，是一年來最高聲量。郭台銘先是針對兩人合體拍攝影片，卻被發現影片合成郭台銘3年前競選影片，郭台銘解釋因出差來不及趕回，故電話授權高虹安合成兩年前「0-6歲國家幫忙養」的政策相關畫面。郭台銘並在文中強調，新竹市需要一位能夠跳出傳統政治框架的人，由科技出身，「至於誰最合適，就只能依賴全體新竹市民的大智慧了。」

到了11月26選舉當日，郭台銘現身東門國小投票，媒體詢問新竹選情，郭台銘以「邪不勝正」四個字簡短回應，到了晚上高虹安確定勝出，她感性地提到郭台銘，在政壇對她的提攜、栽培，也引起不少話題。加上高虹安自投入選舉後，從博士論文風波到助理費爭議頻頻遭到追打，直到選前之夜皆數度傳出郭台銘將與高虹安合體，最後雖不見兩人合體畫面，卻也造成網路熱議。

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image source: 高虹安團隊提供

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年02月24日至2023年02月23日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『郭台銘』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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