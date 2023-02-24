沈富雄預測2024總統大選結果！侯賴對決「他贏面很大」

2024年總統大選倒數十個月，副總統賴清德有望代表民進黨參選，民眾黨則是由前台北市長柯文哲出選，而國民黨將於3月4日南投立委補選結束後再討論，目前以新北市長侯友宜呼聲最高。前民進黨立委沈富雄斷言，侯友宜被提名後民調會再往上升，柯文哲則會下降，最終侯將贏賴相當大的百分比。

沈富雄23日在《暐瀚觀點》節目中分享他對2024年總統大選的看法，他認為，侯友宜被提名以後，民調還會再往上增加，但不會影響賴清德，反而是柯文哲的民調會下降。

沈富雄斷言，2024總統大選「侯友宜會贏賴清得相當大的百分比，柯文哲會掉到10-14％左右」。

民進黨主席賴清德。本報系資料照

而國民黨主席朱立倫是否參戰，沈富雄表示，「他應該沒那麼壞，恐怕很早以前就打消選總統的想法，朱不至於笨到這種程度，如果他這次還想選，那他走在路上可能都會被吐口水」。

沈富雄也將賴清德、侯友宜、柯文哲比擬為花豹、老虎、潑猴三種動物，由於花豹在大自然界沒有天敵，如同別人害不了賴清德一樣，但賴卻掉進自家人陷阱，如台南黑金、前新竹市長林智堅論文真偽等。而侯友宜是老虎，所以侯、賴對決，誰也吃不了誰。至於柯文哲則是因為他的作法與想法，加上「撓頭」的招牌動作，都神似潑猴。