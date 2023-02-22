網揭近四屆大選走勢 直言郭台銘和國民黨2024出「這招」穩贏

2024總統大選各方人馬蠢動，民進黨若無意外將推副總統賴清德出征，國民黨則陷入該派侯友宜、還是迎回鴻海創辦人郭台銘的困擾中。有網友分析近四屆大選走勢，指出若郭台銘掛無黨籍搭配民眾黨主席柯文哲，加上國民黨禮讓，面對民進黨「基本上穩贏」。

郭台銘日前會晤前立法院長王金平，郭坦言4年前退黨是一時衝動，現在如果能夠為台灣來做事，他不拘任何形式，義不容辭。王金平會後進一步指出，郭台銘希望重返國民黨，披掛藍袍代表黨出征2024總統大位。

不過此時國民黨高層透露，主席朱立倫有意徵召新北市長侯友宜出征2024，儘管國民黨發言人林家興澄清純屬臆測，侯友宜也出面緩頰「台灣很小，不應分你我」，但仍令外界對藍營人選有諸多遐想。

一名網友在PTT發文，他認為這次國民黨內人士對郭台銘不滿，最主要原因可能是「要為郭開闢很多特例」。原PO不解，郭台銘可以掛無黨籍身分參選，藍營則對總統人選禮讓，加上和柯文哲合作搭檔參選，「基本上穩贏」。

原PO坦言，不懂為何郭台銘堅持披藍袍參選總統，掛無黨籍參選反而可以吸收所有黨派的票源，他認為許多人感激郭董在疫情期間掏腰包挹注疫苗，感嘆「躺著贏的選戰，不要搞到後面裡外不是人」。

貼文曝光後引起鄉民討論，「2020那次KMT主帥是韓國瑜，郭董都不敢出來，這次更不可能啦」、「直接禮讓柯就好，幹嘛再拉個郭來禮讓」、「郭政治智商註定無解，本來可以藉由拱柯來叫板KMT，現在自己跑出來找丐幫要飯，完全沒價了」。

針對有網友表示「一堆人看黨徽的啦，沒有黨徽蓋不下去」，原PO指出從2016到2022的四屆大選，都是藍綠交錯大贏，表示選民仍會看人選，「做得爛就下台」，否則怎麼可能每過幾年局勢就會換一輪。