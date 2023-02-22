民進黨總統2024總統初選 將納手機民調

2024年總統及立委選戰即將開打，民進黨中常會今天通過總統及立委提名初選選務工作日程，預計4月12日由中執會公告提名總統提名名單，會中也通過「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式市話版」、「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式手機版」。

民進黨人士表示，本屆總統初選將納入手機民調，但詳細內容、家戶電話及手機民調佔比均未定，有待下次中執會討論。

民進黨主席賴清德4年前與蔡英文總統在總統初選競爭時，蔡賴陣營一度因是否納入手機民調意見相左，當時賴清德提出3個反對納入手機民調的原因，包括採用家戶民調已是制度並公告，不宜再半途改變；無科學驗證手機民調可正確反映民意；手機民調無母群體容易作假，恐怕有作弊機會。

民進黨中常會今天除了通過「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式市話版」、「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式手機版」、「2024年立委選舉提名初選民調問卷格式」，也通過任命2024年總統暨立委選舉提名初選民意調查委員會委員，成員名單包括黨秘書長許立明、教授吳明孝、林宗弘、黎寶文、羅承宗。