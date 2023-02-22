民進黨總統2024總統初選 將納手機民調
2024年總統及立委選戰即將開打，民進黨中常會今天通過總統及立委提名初選選務工作日程，預計4月12日由中執會公告提名總統提名名單，會中也通過「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式市話版」、「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式手機版」。
民進黨人士表示，本屆總統初選將納入手機民調，但詳細內容、家戶電話及手機民調佔比均未定，有待下次中執會討論。
民進黨主席賴清德4年前與蔡英文總統在總統初選競爭時，蔡賴陣營一度因是否納入手機民調意見相左，當時賴清德提出3個反對納入手機民調的原因，包括採用家戶民調已是制度並公告，不宜再半途改變；無科學驗證手機民調可正確反映民意；手機民調無母群體容易作假，恐怕有作弊機會。
民進黨中常會今天除了通過「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式市話版」、「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式手機版」、「2024年立委選舉提名初選民調問卷格式」，也通過任命2024年總統暨立委選舉提名初選民意調查委員會委員，成員名單包括黨秘書長許立明、教授吳明孝、林宗弘、黎寶文、羅承宗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言