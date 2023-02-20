2024總統大選民調曝光！ 賴侯對決、三腳督情況「大不同」

2024年總統大選藍綠兩陣營已開始布局，美麗島電子報董事長吳子嘉也在今（20）日公布最新民調，民進黨主席賴清德對上國民黨籍新北市長侯友宜，侯領先6.7個百分點，但如果不是一對一的情況，而是「三腳督」的話，那賴清德將會領先。

由媒體人黃暐瀚主持的《POP撞新聞》，邀請到吳子嘉接受訪問，吳公布了美麗島電子報「2024總統大選最新民調」，其中針對「2024年總統大選，民眾希望由誰擔任下一任總統」，他指出「如果是一對一的情況，賴清德對上侯友宜，侯友宜會以46.9%的支持度，贏過賴清德40.2%，多出了6.7個百分點」，但如果國民黨推出郭台銘的話，賴清德會以46.2%的支持度，贏過郭台銘的36.2%支持度，總共相差了10個百分點。

如果變成「三腳督」來競選，賴清德會以33.7%的支持度，贏過侯友宜32.2%的支持度，以及柯文哲的20.9%支持度；如果國民黨推派郭台銘來選，支持度為20.4%，賴清德為37.0%，柯文哲則是24.7%；若由朱立倫親自出來選，支持度為11.6%，賴為38.8%，柯為31.1%。

吳子嘉指出，國民黨不論派誰出來選，三腳督之下賴清德會領先，但如果派侯友宜出馬，侯友宜會排在第二名，換成郭台銘或朱立倫的話，國民黨會掉到第三名。不過，吳子嘉也表示「變化最大的是柯文哲，柯跟去年底的支持度12.7%相比，上升到20.9%，多了8個百分點，侯友宜則從去年底39.9%下跌到32.2%，共下滑7.7個百分點」。