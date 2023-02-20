快訊

製鞋龍頭也難擋訂單下滑 寶成越南「寶元鞋廠」將裁員6千人

聯結車幾乎沒煞車...國道3號「7車連環撞」1死3傷 肇事畫面曝光

2024總統大選民調曝光！ 賴侯對決、三腳督情況「大不同」

聯合新聞網／ 綜合報導
2024民調出爐，圖為賴清德（左圖）、侯友宜（中圖）與柯文哲（右圖）。圖／聯合報系資料照片
2024民調出爐，圖為賴清德（左圖）、侯友宜（中圖）與柯文哲（右圖）。圖／聯合報系資料照片

2024年總統大選藍綠兩陣營已開始布局，美麗島電子報董事長吳子嘉也在今（20）日公布最新民調，民進黨主席賴清德對上國民黨籍新北市長侯友宜，侯領先6.7個百分點，但如果不是一對一的情況，而是「三腳督」的話，那賴清德將會領先。

由媒體人黃暐瀚主持的《POP撞新聞》，邀請到吳子嘉接受訪問，吳公布了美麗島電子報「2024總統大選最新民調」，其中針對「2024年總統大選，民眾希望由誰擔任下一任總統」，他指出「如果是一對一的情況，賴清德對上侯友宜，侯友宜會以46.9%的支持度，贏過賴清德40.2%，多出了6.7個百分點」，但如果國民黨推出郭台銘的話，賴清德會以46.2%的支持度，贏過郭台銘的36.2%支持度，總共相差了10個百分點。

如果變成「三腳督」來競選，賴清德會以33.7%的支持度，贏過侯友宜32.2%的支持度，以及柯文哲的20.9%支持度；如果國民黨推派郭台銘來選，支持度為20.4%，賴清德為37.0%，柯文哲則是24.7%；若由朱立倫親自出來選，支持度為11.6%，賴為38.8%，柯為31.1%。

吳子嘉指出，國民黨不論派誰出來選，三腳督之下賴清德會領先，但如果派侯友宜出馬，侯友宜會排在第二名，換成郭台銘或朱立倫的話，國民黨會掉到第三名。不過，吳子嘉也表示「變化最大的是柯文哲，柯跟去年底的支持度12.7%相比，上升到20.9%，多了8個百分點，侯友宜則從去年底39.9%下跌到32.2%，共下滑7.7個百分點」。

總統大選

延伸閱讀

搭捷運見台灣人2行為他嘆「像大陸人」網炸鍋 真相曝光秒打臉

好市多驚見「6萬片巨無霸拼圖」！成品曝光網看傻：拼好要放哪

口罩令解除反而「想戴口罩」？ 女吐心聲掀網熱議：認同

台北60元便當滿滿「炸排骨」 網羨慕：居然還有一顆蛋

相關新聞

2024總統大選民調曝光！ 賴侯對決、三腳督情況「大不同」

2024年總統大選藍綠兩陣營已開始布局，美麗島電子報董事長吳子嘉也在今（20）日公布最新民調，民進黨主席賴清德對上國民黨籍新北市長侯友宜，侯領先6.7個百分點，但如果不是一對一的情況，而是「三腳督」的話，那賴清德將會領先。

「現在最強、未來未必一定最強」 王金平：郭台銘回來應歡迎

立法院前院長王金平今天到台東太麻里參加宗教活動，後到台東市天后宮上香，針對國民黨內部分人士對鴻海集團創辦人郭台銘參選有不...

民調7成認為選總統不算落跑 侯友宜：把握當下

有民調顯示，7成民眾認為若新北市長侯友宜出來挑戰2024總統大選不算落跑，外界關注侯的態度。侯友宜指出，自己仍是新北市長...

蘇貞昌表態挺賴清德選總統 陳建仁：相當優秀適合人選

行政院前院長蘇貞昌昨公開表態支持副總總賴清德參選總統，行政院長陳建仁是否支持？陳建仁今表示，賴是相當優秀、合適的人選，尊...

蘇貞昌表態支持賴情德力拚2024 侯友宜回應了

前行政院長蘇貞昌昨晚表態支持副總統賴清德力拚2024總統大選，外界關注新北市長侯友宜看法。侯說，現在最重要的是中華民國在...

影／表態支持賴清德？陳建仁：賴副總統是相當合適人選

行政院長陳建仁在政務委員羅秉成、內政部部長林右昌、法務部部長蔡清祥、海洋委員會主任委員管碧玲、警政署署長黃明昭及各級緝毒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦