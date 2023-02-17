國民黨的「他」可能是蔡英文翻版？ 名嘴曝突破1關後就非常強

九合一大選落幕後，許多人開始討論2024總統大選的可能人選，其中新北市長侯友宜就頻頻被點名。對此，名嘴黃世聰認為蔡英文總統的另外一個翻版，很有可能就是侯友宜，而侯友宜最大的問題始終在國民黨內部本身，如果跨出國民黨，一定是非常強。

黃世聰昨（16）日在節目《關鍵時刻》中提到，為什麼蔡英文當年這麼強？因為她不是典型的民進黨，尤其是蔡英文在民進黨最弱的北部、新北市、台北市，還有中產階級、大學以上，她是非常厲害。反觀蔡英文最大的問題，其實是出在民進黨本身，「民進黨認為她的黨性不夠強，同理，其實她另外一個翻版，很有可能就是侯友宜」。

新北市長侯友宜。 圖／聯合報系資料照片 黃世聰表示侯友宜在國民黨最弱的中南部可能會非常強，因為選總統和地方官的時候，「你是哪裡人」很重要，大家就是看人不親土親，所以侯友宜是南部人這點，基本上就是他的先天優勢。除此之外，侯友宜常常講一個故事，就是他爸爸以前是在菜市場賣豬肉，這對南部的選民是非常有說服力的。

黃世聰指出侯友宜跟蔡英文是一樣的，他最大的問題始終在國民黨內部本身，「他如果跨出國民黨，一定是非常強，因為他有吸票的能力，但是在國民黨能不能出線，反而是最大的隱憂」。