郭台銘這1事沒做到 郭正亮預言：侯友宜可能5月宣布參選2024
鴻海集團創辦人郭台銘日前與立法院前院長王金平見面，表態自己有意重回國民黨，並爭取總統提名的機會。不過，前民進黨立委郭正亮認為，如果按照國民黨現有的路線繼續走，最後一定是派侯友宜出戰，而且可能在5月宣布參選。
郭正亮昨（15）日在節目《綠也掀桌》中提到，政治是人心事業，不是只要爭取民心就夠了，還要靠人際關係，去得到政治菁英的支持。郭正亮透露國民黨主席朱立倫曾經說侯友宜是「大母雞」，代表除了可以力挺同黨候選人，還可以保護大家，「這一點郭台銘就沒有做到」。
除此之外，郭正亮談到若依照國民黨現有的路線走下去，那最後代表藍營參選2024總統大選的人一定是侯友宜，再加上聽說新北市議會要5月才開議，屆時侯友宜就會宣布參選，因為這樣才對議會和市民有交代，「他一定會選，朱立倫很了解」。
接著主持人問到，侯友宜現在急不急？郭正亮回答「（侯友宜）民調第一，為什麼要急？」只是有些拜訪不夠周到，像是屏東縣議會議長周典論，以及雲林縣議會議長沈宗隆，都沒有像朱立倫一樣曾會面過，但到時候再補就可以了。
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