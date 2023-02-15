獨／洪秀柱公開挺侯友宜選總統：我們國民黨只要出一人

國民黨前主席洪秀柱今日在永和工商婦女聯誼會致詞時表示，2024很快就到，大家都對新北市長侯友宜寄予厚望，盼侯盡快表態，藍營內部不是沒有競爭對手，但「我們國民黨只要出一個人」，不要再推出好幾組人馬互相「插來插去」，否則到最後死的、倒霉的是台灣全體國民。

洪秀柱今日中午在永和工商婦女聯誼會致詞時說，大家2024年總統大選不能掉以輕心，不要認為民進黨爬不起來，錯了，綠營的基本盤還是很穩固，去年底選戰選票率低，但如果他們覺得中央政權不能失掉，選民明年仍會站出來投票，「我們就什麼都沒有了」 。

洪秀柱說，國民黨失去政權變很慘，在立法院打架都打不過、吵假也吵不贏，什麼法案都過不了。希望大家能夠團結，時間飛速，2024年很快就會到來，「我們對侯友宜寄予深切的期望」，希望侯不要再不好意思，一直說「侯侯做代誌」。

洪秀柱認為，侯友宜不用擔心落跑問題，侯在新北市許多年，從副市長一路做上去，所以沒有落跑，對新北市熟的不得了，現在要看他自己的決心，只要把對國際及兩岸的關係說清楚就有希望。

洪秀柱最後表示，侯友宜不是沒有競爭對手，所以大家要一起努力，「我們國民黨只要出一個人，不要再出好幾組人馬」，在那邊「插來插去」，到時候死的是自己、倒霉的是自己及全體國民與台灣。

國民黨前中常委林金結表示，歷史上來看，早早定於一尊的總統候選人幾乎都能勝選，國民黨應該循民調，盡早推出最強人選。而侯友宜不只在北部有高民調，在南部基層也因警察英雄形象受到歡迎，是相當強的人選，希望黨內趕快提名，讓侯友宜上場。