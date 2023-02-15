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瞬間變低調 黃揚明爆內閣改組1內幕：給賴清德下馬威

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德就任民進黨主席。 圖／聯合報系資料照片
賴清德就任民進黨主席。 圖／聯合報系資料照片

前副總統陳建仁接任行政院長後，其餘的幾位上任閣員也都是預測名單內的舊面孔，因此內閣改組被外界質疑是換湯不換藥。對此，媒體人黃揚明爆料，賴清德一位子弟兵的辦公室主任在農曆年前被檢調約談，雖然最後是無保請回，但賴清德頓時變低調，「我相信這件事就叫『給賴清德下馬威』」。

「我認為他有不得不（妥協）的苦衷啦，有一段小故事可能大家沒有注意到。」黃揚明昨（14）日在節目《大新聞大爆卦》中提到，賴清德一位子弟兵的辦公室主任在農曆年前被檢調約談，就在他上任黨主席那個禮拜，雖然最後是無保請回，也沒有被列為被告，「但是這個動作，從那一刻起，賴清德就變得有點低調」。

那時候在吵什麼？黃揚明透露當時在吵內閣改組，然後從那一刻起，賴清德的整個態勢變得很低調，「之前原本有傳出，內閣改組都要尊重賴清德的意見，因為很多人沒有注意到這個新聞，而且很多媒體不寫那是哪一個子弟兵辦公室的主任」。

「我相信這件事就叫『給賴清德下馬威』」，黃揚明指出「你當黨主席很嬈擺（囂張）是不是？你以為我們沒有你們子弟兵的把柄嗎？想要辦他！我相信賴系的人應該看懂了，就是有人要修理賴清德，所以他必須要有一定程度的妥協」。

總統大選 賴清德 陳建仁 內閣

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