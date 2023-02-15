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「他」影響國民黨2024當選機率 郭正亮分析三腳督最後結局

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德（左）、侯友宜（中）、柯文哲（右）。 圖／聯合報系資料照片
賴清德（左）、侯友宜（中）、柯文哲（右）。 圖／聯合報系資料照片

九合一大選落幕後，許多人開始討論2024總統大選的可能人選，其中新北市長侯友宜、副總統賴清德，以及民眾黨主席柯文哲都頻頻被點名。對此，前立委郭正亮表示柯文哲是否參選，主要是會影響到國民黨的當選機率，假設總共有三個人參選，那就很難說誰一定會贏。

柯文哲在2024大選的角色是什麼？郭正亮昨（14）日在節目《少康戰情室》中提到，柯文哲的角色就是針對40歲以下的年輕選票，國民黨的候選人究竟會被搶走多少票。郭正亮坦言柯文哲不容易搶到民進黨的票，在黃珊珊當時的選票也有表現出類似的現象，但柯文哲如果堅持到底，就會讓國民黨沒有機會搶到這些人的票。

郭正亮透露從整個民調可以發現，中部跟北部40歲以下的年輕票已經對民進黨失望，如果是一對一，那就有機會投給國民黨，因為他不認為民進黨還能夠把他們拉回去。

郭正亮強調柯文哲是否參選，主要是影響到國民黨的當選機率，「因為柯文哲不能不選，他要爭取不分區的投票率，所以他有他的難處，可是這個問題國民黨很難跟他協調，不分區得票率攸關政黨支持度」。最後，郭正亮也大膽預測，「我認為賴清德至少是35%（得票率）起跳，所以如果三個人選，就很難說誰一定會贏」。

總統大選 柯文哲 賴清德 侯友宜

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