郭看朱如何訂遊戲規則 藍委促黨中央盡速回應

與郭台銘友好的國民黨前立委盧嘉辰表示，郭台銘未表態是否參選總統，「在等國民黨一套辦法」，主因在於國民黨的態度曖昧不明，儘管國民黨部分人士私下以非綠聯盟盟主拱郭出來選，但須先解決郭台銘出場不受爭議的遊戲規則，目前決定權仍在國民黨手上，要看朱立倫如何抉擇。

盧嘉辰說，郭台銘若要參選總統，須團結非綠聯盟，需民眾支持，才有辦法打勝仗，不然重回二○一九年的狀況，到時又一場空，惹得一身腥；郭台銘有前車之鑑，這次對是否參選很慎重。

立法院前院長王金平日前指郭台銘打電話，等從美國返台後要見面聊一聊。王暗示「可想而知他要談什麼」。不過，高雄白派大老蕭漢俊說，王院長的個性是「人人好」，選舉還很遠，變化還很大，支持誰還言之過早。

國民黨立委李德維表示，郭台銘和國民黨方向相近，他個人認為初選不利整合，且過去國民黨經過總統初選的總統候選人「都沒贏過」，這次應以科學、民調方式來協調，找出最強候選人。

國民黨立委王鴻薇也表示，基層聲音就是一定要贏，所以認為不管是郭台銘或其他「非綠」的力量，國民黨都應歡迎，且為避免擴大分歧，本就不一定要總統初選，在南投立委補選完，黨中央就應快端出相關辦法。

國民黨立委賴士葆則表示，不管任何辦法，他都持開放態度，但支持者是期待最強戰力者作母雞，以立委選舉等來看，也是希望辦法愈快定調愈好，有利大選備戰。

一名藍營立委分析，郭台銘說法是對國民黨釋善意，有種「優先聽國民黨看法」的感覺，否則，像民眾黨主席柯文哲選總統機率高，若柯先拉郭、或先談好什麼，對國民黨都會是衝擊，因此黨中央應盡速回應郭，提出總統選舉規畫，甚至先找郭台銘、柯文哲討論整合，搶占選舉先機。

另一名藍營立委表示，若和屢被點名的新北市長侯友宜相比，郭台銘作為總統候選人是「容易進攻、不易防守」，郭有資源、疫苗貢獻和國際經驗，但「有錢」不一定是優勢。