挖到富商居所？土耳其救援隊搬移遺體時發現200萬美元現鈔

🎥 An aid group in Turkey found a bag of two million dollars while removing the remains of... pic.twitter.com/cDkgA7kka0 — nikola 3 (@ronin19217435) 2023年2月20日

土耳其南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8和7.5強震後，各國救援隊便夜以繼日投入救難工作。位於土耳其南部的加濟泰普市(Gaziantep)救援隊，20日在搬運罹難者遺體時，在震後的廢墟發現200萬美元(約台幣6085萬元)現鈔，當場清點移送民警。

從推特現場影片得知，救援人員從一處被壓在建築物倒塌的殘垣下，發現了200萬美元現鈔，多名救援人員現場清點鈔票數目，並將所有現金裝入一只黑色袋子內，交給土耳其警方。

外媒報導，救援隊發現的200萬美元現鈔，根據原為一棟四層樓的建築物地點判別，可能來自於一位富商的居所，現金很可能是原本存放在保險箱內的物品，還有人猜測，該地區可能還有更多被埋在斷瓦殘垣下的現金。

外媒報導，由於推測現金的主人可能已在地震中罹難，救援隊將這袋200萬美元現金全數交由土耳其當地民警，土耳其政府尚未就這一發現發表聲明，但預計會將這筆錢用於震後重建。

當地消防局局長查弗‧耶爾馬茲 (Chafer Yilmaz) 表示，這並非第一次在震後救難中發生這樣的事情，「我們首要任務是救人，同時也試著尋找災區民眾的個人物品」。無獨有偶，也有來自俄羅斯的救援人員，在其中一棟建築的廢墟下發現了15萬美元(約台幣456萬元)，並將這筆錢交給了警方。