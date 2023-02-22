世足賽期間曾被罵翻！卡達捐貨櫃屋讓土、敘災民有安身之處

土耳其、敘利亞邊境在本月6日發生規模7.8強震，各國紛紛伸出援手提供物資、捐款，去年（2022）11月才辦完世足賽的卡達也捐出球迷村的貨櫃屋給土、敘災民，獲得網友一陣好評。

推特帳號Troll Foorball日前發文分享，卡達將世足賽時讓球迷入住的一萬個貨櫃屋送到土耳其和敘利亞，以幫助當地無家可歸的災民，該則推文也寫下註解：「這是你在西方媒體看不到的新聞」，諷刺西方主流媒體追求「政治正確」，不會報導與卡達有關的正面新聞。

外國網友看了紛紛大讚卡達的善舉：「很棒又很實用的舉動」、「好有愛，這就是我們所需要的」、「世足賽期間的設施如今能再被利用真是太好了」。

不過，也有人對卡達捐贈貨櫃屋的行為表示不以為然，留言道：「世界上最有錢的國家之一把要當成垃圾的貨櫃屋送給敘利亞和土耳其，這就如同你把一個用了6年的300英鎊（約新台幣1萬1000元）IKEA沙發送人，這個沙發還會讓你背痛。」