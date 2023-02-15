科學家解謎：為什麼在地震倒塌的建築物中救援，是件非常困難的事？

要從因地震而倒塌的建築物中救援，不只考驗著時間，還有非常多巨大的挑戰。

2023年2月6日，凌晨4時17分，土耳其（Turkey）南部和敘利亞（Syria）邊境發生了規模7.8的強烈地震，由於震源深度僅17.9公里，加上短短半小時內大小餘震不斷，造成土耳其加濟安泰普省周邊和敘利亞近乎毀滅性的重創，不少人在睡夢中直接面臨房屋倒塌的震撼，死亡人數已超過2萬多人。

美國地質調查局（USGS）表示，由於此次土耳其－敘利亞地震屬於平移斷層，震央通常沒辦法用一個點來標示，整個震源最長甚至可達數百公里，在該地的建築物幾乎抗震係數普遍不足的前提下，許多非延性鋼筋混凝土框架的建築在劇烈搖晃中硬生倒塌，光是在土耳其，就有約3000棟建築物全毀，還有許多人壓在廢墟中。

由於事發突然，不少人在深夜中面臨人生最殘痛的生離死別，流出的畫面令人鼻酸和感慨天災的無常——在救援難度極高、醫院人滿為患、屍體多到甚至無處收治的狀況下，用「人間煉獄」都不足以形容整個災區面對的殘酷⋯⋯

面對黃金救援的72小時，全球各國的搜救隊幾乎都在第一時間抵達現場——專門處理緊急事務和自然災害應對單位的聯合國人道事務協調廳（United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs，OCHA）就揭露，要營救受困在倒塌建築物的人，有多麽困難。

第一步：協調

慈善救援組織Rapid UK總監約翰霍蘭（John Holland）表示，「搜救隊的組成通常都是訓練有素的志願者，他們大多是醫生、救護員、消防員或工程師等，在真正能投入救災之前，都要經過至少兩年的訓練。」

他表示，救援部署的時間最好是要在24小時內完成，因為愈早抵達，營救倖存者的機率就愈大，救援隊抵達後，需要依循國際搜索與救援諮詢團（INSARAG）的方針，並成立現場操作協調中心，以便所有搜救團隊能依據其專業的領域，獲得該做什麼的指示，並匯報現場狀況與救援進度。

由於一個救援任務可能要多國的合作行動，如何能協調上百個人的單位、釐清整體狀況，是非常重要的事。

第二步：分析

國際救援隊專家茱莉萊恩（Julie Ryan）強調，無論是任何單位，進入災區後的第一個任務，就是分析現場的狀況。

「在倒榻的建築物中，你需要分析建築物的傾倒狀況，並根據可能的損壞程度，嘗試確定人們最有可能在建築物廢墟中的哪個位置。此外，救援人員還需確定建築物的結構穩定，以及它是否有可能再次倒塌，進而對搜救隊員造成傷害。」

其它還需評估各種潛在風險，包含電力外露、瓦斯洩露、水災發生和各種有害物質出現等，以避免更嚴峻的狀況發生。

第三步：搜索

專家強調，在最基本的狀況下，是嘗試在廢墟中觀察是否能發現被壓住的肢體，並呼叫倖存者，以確定他們可能的位置，「救援人員會盡可能找尋空隙，這是建築物倒塌時，人們可能被困或能藏身的地方，例如桌子下方、浴缸或樓梯間。」

為了探索，救援人員會用一個裝有鏡頭的長管，深入建築物殘骸的縫隙，以觀察建築內部的可能狀況和剩餘的結構。

聲音定位也是一個很重要的技術。茱莉萊恩說，救援團隊會有聲音定位設備，如果人們透過敲擊或呼救，專家就可以嘗試追蹤對方的位置，這時候需要現場極度的安靜，確認不放過任何可能的微弱聲響。

此外，其它搜救工具包含顯示體溫的熱像儀系統、搜救犬等，加上二氧化碳分析儀，「這能幫助我們檢測到可能失去知覺，但依然有呼吸的倖存者。」

專家強調，已搜索過的區域需要以國際識別圖樣噴漆標示，避免重複搜索與浪費人力，如果找到倖存者，就是確認位置並向他們挖掘，最不危險的方式就是用雙手。

第四步：救援

這是最困難的部分，如果倖存者被困在廢墟底下，救援團隊必須先穩定結構，像是在廢墟下方建造一個木製的框架，以避免在挖掘的過程造成崩塌或二次傷害。

專家說，「如果無法用人工方式挖出受困者，我們可以用各種工具切開混凝土、鋼筋和木頭等，這始終是一個非常困難的抉擇，因為非常有可能在切割、破壞的過程當中，讓本來倖存的人因為各種外力因素而導致死亡。」

電鑽、電鋸、鐵鉗、起重機和推土機都是救援工具的一部分，還可搭配鏈條、繩索等移除磚石，加上能穩定結構用的充氣救援包等，以確保路線的穩定和支撐。

專家分析，當倖存者被救出時，他們的健康狀況會做評估，並依據其嚴重程度與否，來分流和優先排序。在很多的狀況下，受困者其實是非常危急的，特別是在缺水和失血過多的狀況下，很有可能得緊急截肢手術或氣切等。

由於整個過程充滿了不確定性和各種突發狀況，救援團隊要施救就已經十分不易，更何況在人力缺乏、設備不足的狀況下，一般民眾要救出自己的家人有多麼困難了。

第五步：撤離

「決定何時結束救援行動，是件非常困難的事。」

「顯然，時間愈長，你就愈不可能找到活著的人。」專家說，「但有時，如果受困者有水源可以飲用，他有機會可以存活很多天，也許是雨水、可能是破裂的管線。」不過一但缺乏水源，在危急的狀況下真的很難撐過72小時。

專家說，在搜索結束後尋找罹難者的遺體，也是救援行動中非常重要的一部分，「即便沒有在建築物倒塌的意外中存活下來，對家屬來說，能夠找到遺體並好好的下葬，也是非常重要的事。」

對搜救隊員來說，要將數百名遺體從建築物拉出來時，就算經驗豐富的搜救隊員，也是會很難承受的。

「他們大多數的人都習慣在日常職業中處理鮮血和死亡，但有時候也會變得非常困難，特別是在血肉模糊、肢體殘缺的狀況。」專家說，因此許多救援隊都會有專門的心理諮商成員，以避免各種創傷症候群的發生。

這也是為什麼救援行動如此困難，而且也令人尊重、敬佩的關鍵。

（本文出自2023.2.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）