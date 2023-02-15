土耳其毀滅性強震讓地面出現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

土耳其6日發生規模7.8的毀滅性強震，東南部一處青翠的橄欖園因此被一分為二。當地更出現了一個長度超過300公尺的裂谷，將當地分隔開來。

根據土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）經由路透在15日發布的影片，從驚人的無人機空拍畫面可以見到，跟敘利亞接壤的土國哈塔伊省阿爾蒂諾祖（Altınözü）區一個橄欖園因地震而分裂成兩半，大地則出現了巨大的裂縫。

安納杜魯新聞社與CNN報導，這個鋸齒狀又呈現沙色的峽谷般裂口寬200公尺、長400公尺、深50公尺，再一次展示了6日強震的毀滅性力量。住在附近的艾克蘇（Irfan Aksu）向多安通訊社（Demirören News Agency）表示，當地震開始時，他住的地方傳出了「不可思議的聲音」。他說，「當我們醒來，這裡就像是戰場」。

艾克蘇懇請專家檢查當地以防今後可能的損害，「這裡不是小鎮，蓋了1000棟房子，有700萬人住這裡。當然啦，我們很害怕…如果再近一點，這就會出現在我們鎮中心了」。

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Hatay Altınözü ilçesine bağlı Tepehan Köyünde 35 dönümlük zeytin bahçesini ortadan ikiye bölen yarık oluştu. pic.twitter.com/Y6rXYyMXvZ — Albay ım (@Allbaym) 2023年2月10日