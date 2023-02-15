快訊

土耳其毀滅性強震讓地面出現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

吳淡如「AI繪圖」在吵啥？AI詠唱師正夯 已有遊戲業開職缺

天然氣船入基隆港如台電所說安全？ 模擬卻撞壁、高風險逾一成

土耳其毀滅性強震讓地面出現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
土耳其6日毀滅性強震讓東南部出現了一個長度超過300公尺的峽谷，當地居民稱地震開始時傳出了「不可思議的聲音」。他說，「當我們醒來，這裡就像是戰場」。路透 / Anadolu Agency
土耳其6日毀滅性強震讓東南部出現了一個長度超過300公尺的峽谷，當地居民稱地震開始時傳出了「不可思議的聲音」。他說，「當我們醒來，這裡就像是戰場」。路透 / Anadolu Agency

土耳其6日發生規模7.8的毀滅性強震，東南部一處青翠的橄欖園因此被一分為二。當地更出現了一個長度超過300公尺的裂谷，將當地分隔開來。

根據土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）經由路透在15日發布的影片，從驚人的無人機空拍畫面可以見到，跟敘利亞接壤的土國哈塔伊省阿爾蒂諾祖（Altınözü）區一個橄欖園因地震而分裂成兩半，大地則出現了巨大的裂縫。

安納杜魯新聞社與CNN報導，這個鋸齒狀又呈現沙色的峽谷般裂口寬200公尺、長400公尺、深50公尺，再一次展示了6日強震的毀滅性力量。住在附近的艾克蘇（Irfan Aksu）向多安通訊社（Demirören News Agency）表示，當地震開始時，他住的地方傳出了「不可思議的聲音」。他說，「當我們醒來，這裡就像是戰場」。

艾克蘇懇請專家檢查當地以防今後可能的損害，「這裡不是小鎮，蓋了1000棟房子，有700萬人住這裡。當然啦，我們很害怕…如果再近一點，這就會出現在我們鎮中心了」。

安納杜魯新聞社報導，這個因6日強震出現的峽谷般裂口寬200公尺、長400公尺、深50公尺。路透 / Anadolu Agency
安納杜魯新聞社報導，這個因6日強震出現的峽谷般裂口寬200公尺、長400公尺、深50公尺。路透 / Anadolu Agency
土耳其6日發生規模7.8的毀滅性強震，無人機空拍畫面可以見到東南部一處青翠的橄欖園因此被一分為二。路透 / Anadolu Agency
土耳其6日發生規模7.8的毀滅性強震，無人機空拍畫面可以見到東南部一處青翠的橄欖園因此被一分為二。路透 / Anadolu Agency

土耳其 敘利亞 強震

延伸閱讀

陸軍三支部支援土耳其賑災物資運送 任務今天告一段落

住飯店送愛心！寒舍集團為土耳其加油、宜蘭綠舞助弱勢

土敘強震逾4.1萬死 土耳其瓦礫堆14日9人獲救

影／台灣搜救隊離境 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

相關新聞

土耳其毀滅性強震讓地面出現50公尺深裂谷 居民：醒來如見戰場

土耳其6日發生規模7.8的毀滅性強震，東南部一處青翠的橄欖園因此被一分為二。當地更出現了一個長度超過300公尺的裂谷，將...

影／台灣搜救隊離境 土耳其機場響起5分鐘掌聲致謝

台灣搜救隊赴土耳其展開震災救援任務，打響台灣知名度及拉近雙邊人民距離。搜救隊今天於伊斯坦堡機場搭機返台時，現場更響起長達4至5分鐘的掌聲。

土耳其強震賑災捐款第8天 共13萬多筆、金額達6.8億元

土耳其強震一周多來，約已造成4萬多人死亡，世界衛生組織（WHO）預估死亡人數恐突破5萬人。為發揮人溺己溺的精神，衛福部開...

土耳其強震後救援人員撤離 災民只盼能找到遺體

土耳其強震發生後200多個小時，包著頭巾的48歲女子塞爾瓦還有數十名親人埋在瓦礫堆中，她控制不了怒氣，站在讓災民取暖的營...

土耳其賑災捐款湧入逾13萬筆 衛福部專戶累計逾6.8億台幣

強震重創土耳其及敘利亞，造成嚴重死傷。台灣愛心不落人後，衛生福利部今天公布，開放賑災專戶累計金額統計至14日下午5時，已...

土敘強震逾4.1萬死 土耳其瓦礫堆14日9人獲救

土耳其與敘利亞交界地區6日發生規模7.8強震，土敘兩國罹難人數已超過4萬1000人，今天又有9人由土耳其災區的瓦礫堆中獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦