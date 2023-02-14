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伊斯坦堡憂爆強震 專家籲強化海邊建築

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

土耳其下個地震未爆彈，會是人口1600萬的伊斯坦堡？針對土耳其近日強震，學者警告大城伊斯坦堡未來幾年發生規模7以上地震的機率也很高，呼籲該國政府儘速推動都更，尤其是伊斯坦堡靠海的建築。土耳其上周強震有2.4萬棟建築倒塌，但伊斯坦堡有9萬棟建築有倒塌高風險，若爆發震災恐更嚴重。

伊斯坦堡將有大地震

根據《半島電視台》13日報導，有鑑於土耳其南部發生嚴重強震，造成至少3萬人死亡、8萬人受傷，專家也開始擔心土耳其境內人口最密集的伊斯坦堡發生地震，甚至也是像這次雙地震的情況重演。土耳其伊爾第茲斯技術大學地質系教授爾索伊預估，伊斯坦堡快發生大地震了。

他提到，按照目前觀測北安那托利亞斷層移動的狀況，伊斯坦堡恐在近年內發生地震，但詳細時間仍無法預估。地質工程師協會主席阿蘭也提到，伊斯坦堡恐會發生規模7以上的強震。爾索伊提到，在馬摩拉海下的斷層，累積的能量有辦法在1年內產生2次規模大於7的地震，1999年就發生過類似的狀況。

災情會更嚴重

當時共造成超過8千人死亡，由於土耳其位處安那托利亞板塊、阿拉伯板塊、歐亞大陸板塊與非洲板塊的交界處，因此也屬於地震密集帶，而伊斯坦堡是位於歐亞大陸板塊與安那托利亞板塊交界，而該區貢獻土耳其30.4%的GDP，是土耳其的經濟發展重心，若發生地震對土耳其傷害難以想像，因此要加速沿海地區建築的都更。

爾索伊同時呼籲，土耳其政府應設法強化政府辦公室、醫院、軍事基地、消防部門的建築物強度，避免這次地震大量醫療院所倒塌的狀況重現，另外，伊斯坦堡平常運輸比較不發達的地方也要優先改善，以防地震發生，時救災隊難以到達災害現場進行救援，且伊斯坦堡近年因社會外移增加，人口只會愈來愈多。

艾爾段面臨治理挑戰

CNBC》提到，據伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧統計，城內120萬棟建築中，至少有9萬棟建築物為高風險建築、17萬棟為中度風險，如果伊斯坦堡發生地震將會對土耳其進行造成重大影響，政府應該及早部署、設法降低災害對國家的影響。

此外，土耳其今年將舉行選舉，伊馬姆奧盧是反對派的強力挑戰人選，艾爾段如何在通膨（物價已上漲57%、央行已升息至13%）、震災的夾擊中快速救災、展現威望以延續政權，將會是他未來最大的挑戰。

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土耳其 敘利亞 強震

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