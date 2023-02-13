快訊

台灣搜救隊送愛心 捐4噸搜救裝備「手把手教學」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣搜救隊送愛心 捐4噸搜救裝備「手把手教學」

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
台灣搜救隊離開土耳其伊斯坦堡前，捐贈救援器材約4噸給土耳其非政府組織AKUT搜救協會，並簽下簽收合約。圖／消防署提供
台灣搜救隊離開土耳其伊斯坦堡前，捐贈救援器材約4噸給土耳其非政府組織AKUT搜救協會，並簽下簽收合約。圖／消防署提供

台灣搜救隊130人、5隻搜救犬，已順利撤離重災區阿達亞曼，抵達伊斯坦堡機場，待明天休息完畢，再搭長榮航空專機返台。

為了協助土耳其當地政府單位持續救災，台灣搜救隊在離開伊斯坦堡前，將救援、醫療、後勤等救援器材共4噸，捐贈給土耳其AKUT搜救協會。

稍早消防署公布影片，台灣搜救隊除了捐贈裝備，當場也示範器材的操作方法，可見台土兩國情誼。

消防署指出，台灣搜救隊在2月14日撤離土耳其前，向內政部長林右昌報告後，經行政院長陳建仁同意，將此行攜帶約4噸的搜救裝備器材，透過外交管道捐助AKUT搜救隊，建立兩國921及本次災害永續合作情誼，強化台灣與土耳其的震災搜救互助機制。

據了解，AKUT是土耳其國內第一支獲聯合國中型搜救隊認證的國際搜救隊，曾於1999年921震災時來台協助救災，而本次土耳其遭受重大地震災害，台灣搜救隊也立刻前往救援，與AKUT合力救出一名受困民眾。

消防署表示，本次捐助的救援裝備器材約4噸，計有救援類（含破壞及支撐器材等，可用於破壞及支撐倒塌建築物來救援受困者）、後勤類（含營地作業用帳篷及發電機等）及醫療類（含創傷包紮固定所需醫療耗材）3大類。

台灣搜救隊離開土耳其伊斯坦堡前，捐贈救援器材約4噸給土耳其非政府組織AKUT搜救協會，並簽下簽收合約。圖／消防署提供
台灣搜救隊離開土耳其伊斯坦堡前，捐贈救援器材約4噸給土耳其非政府組織AKUT搜救協會，並簽下簽收合約。圖／消防署提供
台灣搜救隊離開土耳其伊斯坦堡前，捐贈救援器材約4噸給土耳其非政府組織AKUT搜救協會，並簽下簽收合約。圖／消防署提供
台灣搜救隊離開土耳其伊斯坦堡前，捐贈救援器材約4噸給土耳其非政府組織AKUT搜救協會，並簽下簽收合約。圖／消防署提供
台灣搜救隊離開土耳其伊斯坦堡前，捐贈救援器材約4噸給土耳其非政府組織AKUT搜救協會，並簽下簽收合約。圖／消防署提供
台灣搜救隊離開土耳其伊斯坦堡前，捐贈救援器材約4噸給土耳其非政府組織AKUT搜救協會，並簽下簽收合約。圖／消防署提供
台灣搜救隊離開土耳其伊斯坦堡前，捐贈救援器材約4噸給土耳其非政府組織AKUT搜救協會，並簽下簽收合約。圖／消防署提供
台灣搜救隊離開土耳其伊斯坦堡前，捐贈救援器材約4噸給土耳其非政府組織AKUT搜救協會，並簽下簽收合約。圖／消防署提供
台灣搜救隊離開土耳其伊斯坦堡前，捐贈救援器材約4噸給土耳其非政府組織AKUT搜救協會，並簽下簽收合約。圖／消防署提供
台灣搜救隊離開土耳其伊斯坦堡前，捐贈救援器材約4噸給土耳其非政府組織AKUT搜救協會，並簽下簽收合約。圖／消防署提供
台灣搜救隊離開土耳其伊斯坦堡前，捐贈救援器材約4噸給土耳其非政府組織AKUT搜救協會，並簽下簽收合約。圖／消防署提供
台灣搜救隊離開土耳其伊斯坦堡前，捐贈救援器材約4噸給土耳其非政府組織AKUT搜救協會，並簽下簽收合約。圖／消防署提供

土耳其 敘利亞 強震

延伸閱讀

從日移居台灣！搜救犬Sato馳援土耳其 曾獲IRO審查員盛讚

土耳其強震 工具機公會理事長陳伯佳將親赴慰問

我赴土國協助震災 當地媒體以「台灣」稱呼以表謝意

影／長榮包機送救援物資前往土國 載運救援隊後天返台

相關新聞

台灣搜救隊送愛心 捐4噸搜救裝備「手把手教學」

台灣搜救隊130人、5隻搜救犬，已順利撤離重災區阿達亞曼，抵達伊斯坦堡機場，待明天休息完畢，再搭長榮航空專機返台。

土耳其敘利亞強震爆發一週 罹難人數突破3萬5000人

美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）報導，救難人員今天從倒塌建物廢墟中救出一名女性。土、敘兩國遭遇規模7.8...

震災見大愛 土耳其白衣天使肉身護嬰

土耳其南部6日發生的強震，迄今已造成土耳其和鄰近的敘利亞共超過3萬3千人罹難，聯合國更預估，死亡人數恐增加1倍，超過5萬...

土耳其強震後劫掠事件頻傳 商家急清空店面

土耳其6日發生毀滅性強震後，哈泰省（Hatay）安塔基亞市（Antakya）市中心的商家正在清空店面，以防商品遭劫掠

美國籲聯合國表決 讓更多援助經由土耳其進敘利亞

美國今天呼籲聯合國安全理事會「立即投票」，以授權在上週發生致命地震後，透過更多邊境口岸，從土耳其向反抗軍控制的敘利亞西北...

土耳其強震紅十字會首批援助物資 專機上午啟航

紅十字會今天發新聞稿表示，第一批土耳其賑濟物資包含帳棚100頂、帆布700張、睡袋2000個及毛毯2000條，2月13日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦