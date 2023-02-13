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台灣搜救隊送愛心 捐4噸搜救裝備「手把手教學」
台灣搜救隊130人、5隻搜救犬，已順利撤離重災區阿達亞曼，抵達伊斯坦堡機場，待明天休息完畢，再搭長榮航空專機返台。
為了協助土耳其當地政府單位持續救災，台灣搜救隊在離開伊斯坦堡前，將救援、醫療、後勤等救援器材共4噸，捐贈給土耳其AKUT搜救協會。
稍早消防署公布影片，台灣搜救隊除了捐贈裝備，當場也示範器材的操作方法，可見台土兩國情誼。
消防署指出，台灣搜救隊在2月14日撤離土耳其前，向內政部長林右昌報告後，經行政院長陳建仁同意，將此行攜帶約4噸的搜救裝備器材，透過外交管道捐助AKUT搜救隊，建立兩國921及本次災害永續合作情誼，強化台灣與土耳其的震災搜救互助機制。
據了解，AKUT是土耳其國內第一支獲聯合國中型搜救隊認證的國際搜救隊，曾於1999年921震災時來台協助救災，而本次土耳其遭受重大地震災害，台灣搜救隊也立刻前往救援，與AKUT合力救出一名受困民眾。
消防署表示，本次捐助的救援裝備器材約4噸，計有救援類（含破壞及支撐器材等，可用於破壞及支撐倒塌建築物來救援受困者）、後勤類（含營地作業用帳篷及發電機等）及醫療類（含創傷包紮固定所需醫療耗材）3大類。
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