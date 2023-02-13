影／振奮人心！土耳其地震被困150小時 女童獲救影片廣傳

土耳其大地震迄今已奪走逾3.3萬性命。隨着時間推移，尋獲倖存者的機會愈來愈低。所幸在地震發生第7天仍有好消息傳出。在哈塔伊省（Hatay）一名女童歷盡147小時的磨難後，2月12日被救出。

這名3至4歲大女童被救出，被送往臨時醫院接受檢查。

土耳其衞生部長科卡（Fahrettin Koca）在Twitter公開女童獲救片段。她被置於擔架床上運出來，身上蓋着毛毯，「這是第150小時傳出的好消息，剛剛被救難隊救出，希望總是存在的」。

150. Saat müjdesi.



Az önce ekipler tarafından kurtarıldı. Umut hep var! pic.twitter.com/I8TORK1lWn — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) 2023年2月12日

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文章授權轉載自《香港01》