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影／振奮人心！土耳其地震被困150小時 女童獲救影片廣傳

香港01／ 撰文：許懿安
一名孩童十二日在土耳其哈塔伊省瓦礫堆中受困一百五十小時後幸運獲救。（路透）
一名孩童十二日在土耳其哈塔伊省瓦礫堆中受困一百五十小時後幸運獲救。（路透）

土耳其大地震迄今已奪走逾3.3萬性命。隨着時間推移，尋獲倖存者的機會愈來愈低。所幸在地震發生第7天仍有好消息傳出。在哈塔伊省（Hatay）一名女童歷盡147小時的磨難後，2月12日被救出。

這名3至4歲大女童被救出，被送往臨時醫院接受檢查。

土耳其衞生部長科卡（Fahrettin Koca）在Twitter公開女童獲救片段。她被置於擔架床上運出來，身上蓋着毛毯，「這是第150小時傳出的好消息，剛剛被救難隊救出，希望總是存在的」。

延伸閱讀：

土耳其與敘利亞死於地震者已逾3.3萬人

土耳其地震｜緊握亡女之手照片瘋傳 慈父曝讓記者照相原因

文章授權轉載自《香港01》

土耳其 敘利亞 強震

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