土耳其建國百年強震》為何7.8級大地震、惡性通膨 也震不下強人總統？

摘要 1. 土耳其大地震，正逢總統厄多安上任20周年。5月即將迎來的總統大選，成為他政治生涯迄今最大考驗。 2. 彭博經濟學家估計，強震恐為土耳其增加相當於5％GDP的公共支出，進一步打亂預算規劃；在此之前，該國就因為「降息救通膨」深陷惡性通膨危機。 3. 強震，恐怕也難把強人總統拉下台；而且若政壇變天，近幾年因為銀行與投資人加速抽離土耳其市場，可能也不會對其他國家造成太大影響。

2月6日凌晨，一場7.8級的大地震撼動土耳其，造成死亡人數至今已破萬，也讓這個位於歐亞樞紐的國家，一夕登上各大新聞頭條。

今年，不只是該國建國百年，還是強人總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）上任20周年。面臨多年來通膨高漲、貨幣狂貶等危機，5月即將迎來的總統與國會大選，成為他政治生涯迄今最大考驗。

不過，就在大選進入倒數階段時，這場百年強震卻投下更大變數。是否會為他敲響政治喪鐘？又會影響到世界經濟嗎？

土耳其怎麼了？不只天災，還有人禍

「發生的就發生了，這是命運安排的一部分，」土耳其人民不滿，厄多安對救災反應如此冷淡，延宕救援速度；反對黨則控訴，自他2003年上任以來，縱容政府部門貪汙，導致房屋建築濫造脆弱，因此不敵強震被夷為平地。

原來，地震之所以這麼嚴重，不只是天災，還因為人禍。土耳其上一次遭遇強震，發生於1999年的伊茲米特大地震，當時導致一萬多人死亡。

為了避免悲劇重演，政府之後推出「地震稅」，本該用於災害預防與發展緊急應變，但迄今為止，這項稅收累積徵收約880億里拉（約合新台幣1,409億元），當局卻從未具體說明錢的實際用途。《衛報》報導，厄多安20年任期之內廣建的水泥公寓，許多也被夷為平地，似乎沒有比較堅固。

此外，突如其來的災害讓政府措手不及，救災不力的抱怨在網路發酵；沒想到，卻傳出推特突然無法使用、甚至有人因發表挑釁言論而被拘留。這不只暗指厄多安無法容忍異議，還因為許多人就是利用推特與失聯親友聯繫，等於干擾救災。

接下來，彭博經濟學家估計，強震恐為土耳其增加相當於5％GDP的公共支出，進一步加劇通膨；淪為災區的10個省份，更是國家不可或缺的農工業鎮地，如果短期停擺，便會導致GDP損失約0.4％，但目前重建進度，仍遙遙無期。

而這一切，都為土耳其的經濟慘況雪上加霜。

在此之前，厄多安就以他的非正規貨幣政策成為全球異類——視利率為萬惡之母，堅信能用降息救通膨——2018年以來，他就因為央行政策不夠鴿派，開除了三位央行行長，卻也導致政策不再中立、失去公信力。

雖然，降息確實能刺激經濟消費、有利出口，但長期來看，卻有著削弱國家競爭力、增加財政與經常帳赤字、惡化通膨等副作用。去年，該國的通膨率一舉登上85％，不只推升生活成本水漲船高，讓百姓民不聊生，同時讓外資對里拉越來越失去信心。

尤其，俄烏戰爭爆發後，土耳其與俄羅斯、中東海灣國家加強了貿易和金融關係，卻導致與歐美的資本、創新和科技面合作日益脫節，經濟與金融越來越不穩定。根據土耳其統計局數據顯示，去年該國貿易逆差飆至歷史新高，比前一年大增137％，主因就是拒絕加入西方制裁，讓俄躍升為最大進口夥伴。

厄多安恐難讓出鐵王座，外資抽離中

那強震，是否也會把土耳其政壇震到變天？根據多數外媒分析，大選會是場激戰，但厄多安連任總統的機率仍大。這是因為，他長久在國內政壇與媒體界打壓異議、肅清異己。

自2014年以來，從高中生到前土耳其小姐，已經有數萬人被指控在網路上、或是集會場合中汙辱厄多安，因而遭到起訴、逮捕；去年10月，當局變本加厲，通過「假新聞法」。雖然表面是要遏制假消息蔓延，但實則是為了今年大選布局，鎖定記者與社交媒體用戶，只要被認定違法，即判刑3年。

如今，反對派誓言，他們將確保央行獨立運作，2年內將通膨率降至個位數。但華盛頓近東政策研究所（WINEP）土耳其研究計畫主任卡加泰（Soner Cagaptay）分析，即使大選結果不如預期，他恐怕也會動用非法強硬手段，無所不用其極幫助自己上位。

換言之，不管厄多安是否落敗、或所屬執政黨AKP是否失去議會多數，大選前後，該國政壇都將掀起巨浪。

只是，倘若土耳其政壇終將變天，國內金融系統的問題，是否會對其他國家造成劇烈影響？這仍是個問號。《華爾街日報》解釋，例如，他們的製造業和旅遊業與歐洲鄰國關係密切，但歐洲銀行與投資人，近幾年已加速抽離該國市場。不過，若央行能重拾公信力與獨立，對外國資金會是好消息。

可以確定的是，接連遭遇生活成本暴漲、百年強震震垮家園，最大的受害者，無疑是無辜的平民百姓。

資料來源：Bloomberg、WSJ、Balkan Insight、The Guardian、France 24

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。