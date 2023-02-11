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遭爆募款「不為人知面」 土耳其台灣中心發長文6點釋疑

官方文書改稱「臺灣台語」 是多元包容還是邏輯不通？

聖光事件延燒「台灣中心」遭疑詐欺 裘振宇6點回應

聯合新聞網／ 綜合報導
土耳其「台灣─雷伊漢勒世界公民中心」裘振宇被質疑沒有經家屬同意重啟曾聖光募款專案，有詐欺嫌疑，對此，台灣中心臉書發出6點澄清，強調所有過程都有合約、匯款水單與對話紀錄等供佐證。記者黃仲明／攝影
土耳其「台灣─雷伊漢勒世界公民中心」裘振宇被質疑沒有經家屬同意重啟曾聖光募款專案，有詐欺嫌疑，對此，台灣中心臉書發出6點澄清，強調所有過程都有合約、匯款水單與對話紀錄等供佐證。記者黃仲明／攝影

土耳其7.8強震，台灣-雷伊漢勒世界公民中心（簡稱台灣中心）近期發起募捐，不少台灣人踴躍響應，不過，科技專家許美華卻出現揭發內幕，更有律師質疑，台灣中心沒有經家屬同意重啟曾聖光募款專案，有詐欺嫌疑。對此，台灣中心稍早也在臉書提出6點澄清，還原聖光事件始末，以及中心營運和環境狀況。

許美華透露，她收到網友爆料，有人今年1月時捐款給「聖光回家」專案，但募款專案早就在去年11月結束了，查證後確定家屬沒有委託協會重啟募款，家屬也沒有收到募款結束後的額外款項。

對此，裘振宇今透過台灣中心臉書澄清，他表示，聖光家屬去年10月透過友人聯繫他，希望籌措治喪費用，經過討論，家屬同意「國際人道建築與教育協會」（簡稱協會）為主體，無償代為協助募款，協會吸收所有人力成本，分毫未取，甚至掏腰包協助投注廣告費，希望寬慰家屬的心。

裘振宇說，雙方簽署結案時間是11月25日，當日結束募款活動，同日粉專也關閉捐款系統，並在4天內處理款項清點和收據開立，協會也在11月30日將款項全數交給聖光家屬，其中有善心人士持續詢問加入募款，協會也以專案結束為由婉拒。

專案結束後，協會收到聖光家屬親筆簽名的感謝信，結束募款至今沒有再次啟動線上募捐，捐款系統也從未開啟，雖然12月至1月間確實有3筆民眾標明「聖光專案捐款」的款項，總計2000元，但協會未立即刷簿，因此當下沒有發現，協會也立即匯出至聖光家屬指定帳號。

裘振宇強調，所有過程都有合約、匯款水單與對話紀錄等供佐證，即使已經盡力，但溝通仍有不足，讓家屬和熱心朋友對募款有不圓滿的感受，他們願意接受任何意見，力圖改進，讓聖光家屬重回平靜。

另外，裘振宇也提出其餘5點解釋他為何返台、土耳其中心環境和外交部補助工程為何延宕、是否搏取同情取得匯款、台灣中心接下來要做什麼，進行說明。裘振宇強調，災難來的措手不及，他們絕無意詆毀土耳其政府或其他人事物，現階段協會都在全力照顧災民，他會盡全力連結台灣在地資源與技術投入的工作，並盡速回返現場。

台灣中心指出，裘振宇將在2月底前對社會大眾說明這段期間募捐到的款項用途與規畫，希望在災變當下，民眾可以給他們多一點時間，做更縝密的規畫，並持續幫助、監督他們，讓台灣人的善意發揮到極致，他們後續會持續將中心真實的狀況傳達給大眾知道。

土耳其 敘利亞 強震 捐款 募款 曾聖光

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