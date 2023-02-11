募款結束又重啟！台灣中心遭爆「不為人知面」 律師：恐有詐欺嫌疑

土耳其發生7.8強震，約已經造成2萬多人死亡，人數恐怕還會攀升，世界各國也湧入捐款、捐贈物資，其中台灣-雷伊漢勒世界公民中心（簡稱台灣中心）也發起募捐，卻遭科技專家許美華揭發內幕，還有律師指出台灣中心疑似未經家屬同意重啟曾聖光募款專案，有詐欺取款罪的嫌疑，引發網友熱議。

許美華10日晚間在臉書透露，台灣中心發起因幫助烏克蘭前線的台灣志願軍曾聖光家屬的募款，募集聖光回家的喪葬及相關費用，當時獲得不少網友熱烈捐款回應。

曾聖光加入烏克蘭志願軍戰死。圖／取材自曾煜閎臉書

不過最近許美華收到網友爆料，有人在今年1月時還捐款給「聖光回家」專案，但其實募款專案早就在去年11月結束了，查證結果，確定家屬沒有委託協會重啟募款，而且家屬也沒有收到募款結束後的額外款項。

許美華說，之前協助募款的聖光家屬陳述當時與「協會」互動的艱難過程，在授權期限未結束前，家屬看到捐款數字，認為已經足夠支付喪葬費用，要求提前結束募款活動，但遭台灣中心執行長裘振宇拒絕，甚至裘振宇還以「違反合約」為由，警告家屬如果沒到期就結束募款，等同「單方面終止合約」，家屬會有嚴重的法律責任。

家屬只能答應繼續募款，不料募款結束後，裘振宇還要求聖光家屬必須以費用單據「實報實銷」，向協會請款，完全無視當時家屬在海外處理後事急需金援的需求，當時協會募款時，還曾公開募款全數會交給聖光家屬。

對此行為，有律師也表示，裘振宇如果未經家屬同意，又重啟聖光募款專案，就有詐欺取財罪的嫌疑，聖光家屬最近看到土敘大地震各界熱烈捐款，因此又想起當時的心情，認為自己不該繼續沈默。

許美華指出還有另一個要注意的情況，根據另一位網友提供的訊息，協會理事長及秘書長自從去年十月陸續離職，現在連一位正職工作人員都沒有，協會連絡電話這幾天也無人接聽，龐大捐款湧入一個營運人力有問題的地方，讓人非常擔心。

對此「臺灣雷伊漢勒世界公民中心」臉書在11日凌晨貼文，中心的同事馬不停蹄的發送物資給安置的災民，已經有兩位同事因為不眠不休病倒了，他們不顧自己也是災民身份，從事發第一時間就扛起責任，沒有預先準備，沒有事前訓練，有的只有照顧人的自覺和責任，難民就是台灣中心要照顧的人。