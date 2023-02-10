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土耳其賑災 衛福部專戶湧捐款逾8千筆、8353萬元

中央社／ 台北10日電

土耳其強震災情持續擴大，迄今造成上萬人罹難者，全球馳援，民眾熱心捐款。衛福部今天公布，目前已收到8148筆、新台幣8353萬餘元款項，即起再增台灣銀行、四大超商等捐款管道。

土耳其東南部與敘利亞接壤地區6日發生規模7.8強震，傷亡人數不斷攀升。衛生福利部日前公布土耳其震災專案帳戶帳號，據統計，截至昨天（2月9日）下午5時止，總計接獲捐款8148筆、8353萬餘元。

衛福部社會救助及社工司副司長楊雅嵐表示，今天起再新增台灣銀行、四大超商2個捐款管道。

國內可透過台灣銀行匯款，捐款帳號003001727277，戶名「衛生福利部賑災專戶」，包括自動櫃員機（ATM）、網路銀行、台灣行動支付（台灣pay）轉帳、臨櫃存款等方式。

四大超商門市，即7-ELEVEN的ibon、全家便利商店的FamiPort機台、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK．go，捐款名稱「衛福部土耳其震災專案」。

金融機構臨櫃匯款，帳號270750「中央銀行國庫局」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」，或是透過郵政劃撥方式，帳號50269506，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

國外民眾捐款帳號是007-09-11868-0「兆豐國際商業銀行國外部」，戶名為「衛生福利部賑災專戶」。

BANK NAME：MEGA INTERNATIONALCOMMERCIAL BANK CO., LTD.（BANK ADDRESS :NO.100, CHI-LIN RD. TAIPEI CITY, TAIWAN）

ACCOUNT NUMBER：007-09-11868-0

SWIFT CODE：ICBCTWTP007

BENEFICIARY’S NAME：MINISTRY OF HEALTHAND WELFARE DONATION A/C

SPECIFIED USE：TURKEY EARTHQUAKEPROJECT

衛福部表示，捐款期間自2月7日起至3月6日止，賑災專戶收到的捐款，將全數交由外交部作為土耳其賑災使用，請民眾捐款後於空白處敘明捐款人姓名、電話及收據寄送地址，傳真至（02）8590-6065或電子郵件信箱1988SW1957@mohw.gov.tw，以利寄送收據（如以郵政劃撥捐款者，免再傳真收據），聯絡電話（02）8590-6627，也可洽1957免付費福利諮詢專線詢問。

土耳其 敘利亞 強震

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