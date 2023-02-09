「他們知道不會垮」餘震發生就往台灣中心跑…建築堅固原因曝

土耳其、敘利亞邊境日前發生規模7.8強震，罹難人數已攀升至1萬2000人。位在土耳其南部、鄰近敘利亞的雷伊漢勒市（Reyhanli）內，有座台灣民間募資搭建的「台灣─雷伊漢勒世界公民中心」（簡稱台灣中心），台灣中心執行長裘振宇說，每次發生餘震就會有大批居民湧入，因為他們知道「台灣中心不會倒」。

裘振宇指出，雷伊漢勒房屋倒塌嚴重、基礎建設遭摧毀，斷水斷電，連聯外道路都阻斷，外界救援進不來，地方政府也無力進行救援，當地幾乎呈現無政府狀態。台灣中心每天收容三、四百名婦女與孩童，提供熱食、手機充電，目前預估至少能再撐一、兩周。

規模7.8的主震發生至今餘震不斷，據《關鍵評論網》報導，裘振宇說，每次發生餘震就會有大批居民湧入台灣中心，因為他們知道「台灣中心不會倒」。

原來裘振宇其實是建築師出身，他指出，土耳其當地的建築工程品質不佳，營造商會偷工減料，有些房子甚至連地基都沒有。他坦言，依照這種施作標準，遇上強震房子必倒無疑，台灣中心的建築體則是以軍用混凝土牆作為結構，才能挺過強震侵襲。

消息被分享至Dcard，網友紛紛表示台灣中心背後的故事十分感人，已盡微薄之力幫助當地災民：「已捐款，有在打工的我終於也能做善事了」、「雖然捐的不多，但我覺得能幫到一點就很開心了」。

不過也有網友質疑，應該只是因為台灣中心是當地少數還沒倒的房子，居民才會急急忙忙湧入：「他們是只知道這棟建築物不會倒，還是真的知道那是台灣人蓋的呢？」、「我也覺得起碼該知道是誰予以幫助的，不要就這樣一直以為那時是中國援助他們的」。