土耳其強震為罕見「雙子地震」日專家警告：能量恐未完全釋放

土耳其南部靠近敘利亞邊境地區6日清晨發生強震，災情持續擴大，據統計兩國死亡人數已上升至1萬2000人，日本有專家發出警告，表示此次的地震屬於極為罕見的「雙子地震」，能量恐尚未完全釋放，仍須保持警惕。

NHK報導，日本築波大學教授八木勇治針對土耳其地震指出，第一次的芮氏規模7.8級強震發生在從西南向東北延伸的東安納托利亞斷裂帶，導致約50公里長的區間位移了約10公尺；9小時後又再發生芮氏規模7.5的地震，第二次的強震發生在第一次地震震央以北約100公里的另一條東西向斷層上，約40公里長的區間，同樣位移了約10公尺。

八木勇治表示，兩個斷層彼此交錯，形成了一個「橫臥的英語字母V字形」，相交的角度約為30度，他認為在以如此銳角排列的斷層帶中，短時間內連續發生大規模地震實屬罕見。他也示警「土耳其東南部還有其他斷層錯雜交織，能量恐尚未全部釋放出來，必須對今後的地震活動保持警惕」。