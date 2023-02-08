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土敘地震死亡破7千 民團籲：解除經濟制裁

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
土耳其6日發生規模7.8強震，目前倖存者逃離到機場等避難，仍絕望表示「不知道什麼時候能回家」。（Photo by ECHO on Flickr under C.C.License）
土耳其6日發生規模7.8強震，目前倖存者逃離到機場等避難，仍絕望表示「不知道什麼時候能回家」。（Photo by ECHO on Flickr under C.C.License）

土耳其地震災情持續擴大，目前死亡人數已破7千人！土耳其6日發生規模7.8強震，造成土耳其與敘利亞兩國的嚴重災情，但有倖存者指控，土國政府救災速度太慢，導致災情持續擴散。此外，因為敘利亞2011年爆發戰爭，西方國家紛紛祭出抵制至今，敘利亞慈善團體呼籲，應該解除對敘利亞的經濟制裁。

籲解除經濟制裁

過去敘利亞因為2011年爆發內戰，更涉及許多人道危機，而受到西方國家的經濟制裁。對此，敘利亞新紅月會呼籲，面對嚴重的地震災情，西方國家應該解除對該國的經濟制裁。該團體主席哈布貝提說，盼聯合國、美國與歐盟連聯手提供協助。

美國政府則表示，目前已經與合作夥伴向敘利亞提供賑災資源，但仍堅決表示「反對與敘利亞總統阿薩德政府合作」。美國國際開發署表示，救援工作的重點放在地震災民與戰爭難民上，提供緊迫的援助，提供住處與飲食。

淺層地震促災情

NBC》報導，美國地質調查所科學家華爾德表示，「如此嚴重的災情讓人難以接受，但也顯示地區的建築的建材是較舊型的混凝土，面對地震相當脆弱。此外，這兩次強震屬於淺層地震，也是造成搖晃劇烈的原因。

此外，土耳其及敘利亞部分地區正受到暴風雪襲擊，氣溫降至零度以下，增加救援的困難度。聯合國高級人道主義官員指出，道路損壞、燃料短缺和寒冷都阻礙地震救援，「目前許多房屋倒塌的人在露天或汽車裡過夜，恐無法獲得足夠的保暖措施」。

靠社群媒體索援

半島電視台》報導，土耳其發生規模7.8強震，也重創鄰國敘利亞。隨後又出現規模6.7和多次規模超過4.8的餘震，導致大量房屋倒塌，目前死亡人數累積超過7千人。

儘管土耳其政府在地震後派遣救援隊，但許多民眾反應，救援隊並沒有及時抵達進行救援，引發民眾的憤怒。倖存者情緒失控喊道，「我們的稅收都跑去哪裏了，為何搜救速度那麼慢，我的兄弟仍困著廢墟裡」。更有許多災民透過社群媒體尋求救援，希望救援人員能更快找到他們。

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