土耳其強震死傷慘重！7歲姐瓦礫下肉身護弟 受困逾17小時獲救

土耳其南部與敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，導致當地的房屋坍塌，大量受難者被埋在廢墟中。黎巴嫩常駐聯合國代表薩法（Mohamad Safa）分享一張照片，有一名姐姐在斷壁殘垣下用手護住弟弟的頭部，也所幸姐弟倆皆已平安獲救。

從照片中可以看見，7歲的姐姐和弟弟都受困在瓦礫堆，身體緊緊被坍塌的建築壓住，似乎完全沒辦法移動。黎巴嫩常駐聯合國代表Mohamad Safa在推特寫道，「7歲的女孩在瓦礫下17個小時，這段時間一直把手放在弟弟的頭上以保護他，現在兩人已經安全逃脫了。我看沒有人分享，但如果她死了，每個人都會分享，分享正能量…」。

照片曝光後吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「勇敢的年輕女孩」、「很高興看到女孩和弟弟都平安」、「勇敢的女孩，真正的英雄」、「為小女孩感到驕傲」、「很高興他們安全地出來了」、「很高興有好消息」、「真是一個了不起又勇敢的女孩，祝他們早日康復」、「這是非常感人的畫面」、「希望他們的家人也都平安」。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在電視演說中宣布，土耳其東南部十個省份進入緊急狀態為期三個月，並採取一系列緊急措施，向受災地區提供人道救援和財政援助，以確保救援和復原工作能夠迅速展開。