土耳其強震死傷慘重！7歲姐瓦礫下肉身護弟 受困逾17小時獲救
土耳其南部與敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，導致當地的房屋坍塌，大量受難者被埋在廢墟中。黎巴嫩常駐聯合國代表薩法（Mohamad Safa）分享一張照片，有一名姐姐在斷壁殘垣下用手護住弟弟的頭部，也所幸姐弟倆皆已平安獲救。
從照片中可以看見，7歲的姐姐和弟弟都受困在瓦礫堆，身體緊緊被坍塌的建築壓住，似乎完全沒辦法移動。黎巴嫩常駐聯合國代表Mohamad Safa在推特寫道，「7歲的女孩在瓦礫下17個小時，這段時間一直把手放在弟弟的頭上以保護他，現在兩人已經安全逃脫了。我看沒有人分享，但如果她死了，每個人都會分享，分享正能量…」。
照片曝光後吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「勇敢的年輕女孩」、「很高興看到女孩和弟弟都平安」、「勇敢的女孩，真正的英雄」、「為小女孩感到驕傲」、「很高興他們安全地出來了」、「很高興有好消息」、「真是一個了不起又勇敢的女孩，祝他們早日康復」、「這是非常感人的畫面」、「希望他們的家人也都平安」。
土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在電視演說中宣布，土耳其東南部十個省份進入緊急狀態為期三個月，並採取一系列緊急措施，向受災地區提供人道救援和財政援助，以確保救援和復原工作能夠迅速展開。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言