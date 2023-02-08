影／分娩時遇強震！勇媽誕子過世 奇蹟寶寶獲救

土耳其與敘利亞接壤地區發生規模7.8強震，死亡人數不斷攀升，但在瓦礫堆中卻傳出好消息。一名女子在強震時生下女嬰，雖然女子誕子後不幸喪命，但救難人員已經成功將新生兒救出，為救難隊提振士氣。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，土耳其和敘利亞接壤的加濟安泰普省（Gaziantep）於2月6日清晨4點17分（台灣時間上午9點17分）發生規模7.8淺層強震，截至目前為止死亡人數超過7000人，且數字仍不斷攀升。

強震發生時，一名女子在敘利亞東北部的詹德列斯區（Jenderes）分娩，雖然遇到強震，她仍勇敢將孩子生下，不過孩子誕生後婦人不幸罹難，幸好剛生下的女嬰後來幸運獲救。

救難畫面中可以看到，救難人員越過變形的鋼筋和碎裂的混凝土，在滿目瘡痍之中將女嬰送出來。女嬰身上什麼都沒穿，後面的救難人員趕緊拿出一條綠色毯子，要將孩子包起來保暖。

Unbelievable moment in Aleppo, Syria.



A mother reportedly died while giving birth in the rubble.



The baby was rescued and carried out. pic.twitter.com/MgxLyWqrOE — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) 2023年2月6日

據悉女嬰的家人已全數罹難，女嬰現在交由他人照料。

當地氣溫入夜後低於攝氏0度，受困者可能因體溫過低，來不及等到救難人員便離世。目前土耳其罹難人數為5400人，敘利亞為1800人，但人數可能還會增加。