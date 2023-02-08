影／搜救員徒手挖出女童！嘴角帶血露驚恐眼神 震撼畫面曝光

土耳其南部與敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，導致當地大量房屋坍塌，已經累積超過5000人死亡，同時還有許多受難者被埋在廢墟中。然而，外媒昨（7）日公開一段從瓦礫堆中救出受困女孩的影片，震撼畫面曝光後，許多網友都忍不住鼻酸了。

敘利亞民防組織「白頭盔（White Helmets）」在強震發生後便投入救災行動，而從接近一分鐘的影片可以看見，搜救人員在斷壁殘垣中發現一名受困女孩，臉上頓時露出充滿希望的表情，並趕緊用手撥開瓦礫碎石，身體試圖鑽進凹洞拉起女孩。

WATCH: A moment of hope as a young Syrian girl is rescued



Rescuers calm the young girl named Noor, telling her to look at her father as they work to clear her from the rubble, and break into chants of 'God is great' as she is pulled to safety



📹White Helmets via Reuters pic.twitter.com/7q6lqTkVKr — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) 2023年2月7日

當搜救人員把女孩上半身的碎石移開後，她的眼神恰好看向鏡頭，除了頭髮及臉蛋沾滿白色粉末、嘴角帶有血跡，眼神也充滿恐懼和哀傷。搜救人員摸摸女孩的頭，鼓勵她千萬不要放棄，所幸最後順利脫困，身上乍看下也沒有過於嚴重的外傷。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在電視演說中宣布，土耳其東南部十個省份進入緊急狀態為期三個月，並採取一系列緊急措施，向受災地區提供人道救援和財政援助，以確保救援和復原工作能夠迅速展開。