影／搜救員徒手挖出女童！嘴角帶血露驚恐眼神 震撼畫面曝光

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聯合新聞網／ 綜合報導
搜救人員從廢墟中救出女孩。圖擷自@i24NEWS_EN
搜救人員從廢墟中救出女孩。圖擷自@i24NEWS_EN

土耳其南部與敘利亞邊境6日發生規模7.8強震，導致當地大量房屋坍塌，已經累積超過5000人死亡，同時還有許多受難者被埋在廢墟中。然而，外媒昨（7）日公開一段從瓦礫堆中救出受困女孩的影片，震撼畫面曝光後，許多網友都忍不住鼻酸了。

敘利亞民防組織「白頭盔（White Helmets）」在強震發生後便投入救災行動，而從接近一分鐘的影片可以看見，搜救人員在斷壁殘垣中發現一名受困女孩，臉上頓時露出充滿希望的表情，並趕緊用手撥開瓦礫碎石，身體試圖鑽進凹洞拉起女孩。

當搜救人員把女孩上半身的碎石移開後，她的眼神恰好看向鏡頭，除了頭髮及臉蛋沾滿白色粉末、嘴角帶有血跡，眼神也充滿恐懼和哀傷。搜救人員摸摸女孩的頭，鼓勵她千萬不要放棄，所幸最後順利脫困，身上乍看下也沒有過於嚴重的外傷。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在電視演說中宣布，土耳其東南部十個省份進入緊急狀態為期三個月，並採取一系列緊急措施，向受災地區提供人道救援和財政援助，以確保救援和復原工作能夠迅速展開。

土耳其 敘利亞 強震

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